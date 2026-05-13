Înscrieri 2026: Startup-urile românești pot primi hardware și mentorat pentru dezvoltarea de produse conectate, într-un program susținut de colosul tech german Infineon 

Startup-urile românești care dezvoltă produse conectate și alte sisteme IoT (internet of things) sunt invitate să se înscrie într-un program care oferă mentorat și hardware, susținut de colosul german de semiconductori Infineon, prezent și în România, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, comunității antreprenoriate StartupCafe.ro.

Termen: până în data de 31 iulie 2026 se fac înscrierile în programul „Prototyping low power cellular edge AI devices”, lansat de compania letonă LMT IoT și gigantul german Infineon.

Se caută startup-uri care dezvoltă dispozitive IoT ce combină Edge AI cu conectivitate celulară low-power.

Programul este dedicat echipelor care dezvoltă produse conectate – de la monitorizare industrială și mentenanță predictivă până la senzori de mediu, agricultură inteligentă, asset tracking, sisteme smart building și multe altele.

Participanții acceptați în program vor primi hardware gratuit, acces direct la expertiză inginerească, sesiuni tehnice structurate și suport pentru transformarea unui concept sau prototip într-un pilot conectat funcțional.

La baza programului stă combinația dintre hardware-ul Edge AI dezvoltat de Infineon și conectivitatea celulară oferită de LMT IoT. Cu ajutorul plăcii de extensie LMT IoT, echipele pot conecta mai ușor kiturile AI Infineon la rețele LTE-M și NB-IoT și pot începe să trimită date în cloud cu mai puțină complexitate tehnică.

„Hardware-ul este dificil (Hardware is hard - în original) - mai ales pentru echipele care construiesc produse conectate noi cu resurse limitate de inginerie. Acest program oferă companiilor o scurtătură prin unele dintre cele mai complexe etape ale dezvoltării: conectivitatea celulară, integrarea Edge AI, pornirea hardware-ului și debugging-ul prototipurilor. Obiectivul nostru nu este doar să oferim hardware, ci să lucrăm direct cu echipele pentru ca acestea să își poată testa produsele mai rapid în condiții reale”, a declarat Valters Skrastins, Head of IoT Hardware la LMT IoT.

Programul de mentorat LMT IoT și Infineon NU solicită vreun procent din startup-uri și nu percepe taxă de participare.

Companiile acceptate vor primi hardware gratuit, iar cele mai promițătoare echipe vor beneficia de sesiuni tehnice individuale aprofundate, în funcție de compatibilitatea produsului, nivelul de maturitate tehnică și potențialul comercial.

„Suntem mândri să susținem dezvoltatorii și startup-urile cu hardware robust și ușor de utilizat, care transformă ideile în soluții conectate reale. Portofoliul solid de microcontrolere Infineon și soluțiile software Deepcraft oferă performanță Edge AI end-to-end și performanță de sistem de top. Combinația cu conectivitatea ultra-low-power este un element-cheie pentru noua generație de aplicații IoT. Prin colaborarea cu LMT IoT, putem extinde oferta noastră de conectivitate cu o conexiune celulară simplu de utilizat către cloud”, a spus și Andreas Mühlberger, Strategic Partner Manager la Infineon Austria.

Etapele programului:

evaluarea aplicațiilor, o discuție tehnică introductivă, livrarea hardware-ului către echipele acceptate, suport continuu pe durata dezvoltării prototipului.

Inginerii LMT IoT vor oferi îndrumare privind arhitectura soluției, integrarea componentelor, configurarea conectivității, firmware și rezolvarea problemelor apărute în faza de prototipare.

Participanții vor avea acces și la webinarii specializate și sesiuni live de întrebări și răspunsuri despre implementare, testare și scalare.

Cine sunt LMT IoT și Infineon

LMT IoT face parte din grupul LMT, un ecosistem tehnologic multi-sectorial și unul dintre liderii inovației tehnologice din Letonia. Bazându-se pe o tradiție puternică în inginerie și pe una dintre cele mai performante rețele 5G din Europa, LMT IoT dezvoltă soluții certificate, construite în jurul conectivității celulare, pentru medii critice. De la infrastructură smart city și monitorizare de mediu până la apărare și conectivitate securizată, compania ajută industriile să lanseze soluții digitale scalabile, sigure și reziliente într-un timp redus.

La rândul său, Infineon Technologies AG este un lider global în semiconductori pentru sisteme de alimentare și IoT. Compania germană contribuie la decarbonizare și digitalizare prin produsele și soluțiile sale. La finalul lunii septembrie 2025, Infineon avea aproximativ 57.000 de angajați la nivel global și a generat venituri de aproximativ 14,7 miliarde de euro în anul fiscal 2025. Compania este listată la Bursa din Frankfurt sub simbolul IFX și în SUA pe piața OTCQX sub simbolul IFNNY.

Colosul german este prezent și în România. Subsidiara bucureșteană Infineon Technologies România avea 510 angajați proprii în anul 2024, conform datelor de la Ministerul Finanțelor. Firma locală a terminat anul 2024 cu venituri totale de 244 milioane lei și profit de 24 milioane lei. Din anul 2026, compania germană își extinde prezența în România.