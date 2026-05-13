Producătorul român de drone BraveX Aero a făcut un parteneriat cu o firmă franceză de echipament militar de antrenament

BraveX Aero, o firmă românească privată care face drone militare și civile, a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a semnat un parteneriat strategic cu firma franceză ARESIA-Ozoir, care produce echipament militar pentru antrenament, destinat aviației.

Parteneriatul strategic este destinat dezvoltării sistemelor aeriene de nouă generație pentru aplicații de testare, evaluare și instruire militară în domeniul apărării.

Memorandumul stabilește un cadru de colaborare între cele două companii în domeniul sistemelor avansate de instruire și al țintelor aeriene bazate pe drone, combinând expertiza BraveX Aero în platforme UAV cu aripă fixă, de mare autonomie și propulsate cu reacție, cu experiența ARESIA-Ozoir în soluții de instruire militară și suport pentru apărare.

În baza acordului, cele două firme vor analiza integrarea unor încărcături utile și sisteme specializate pe platformele BraveX, precum și oportunități de extindere a cooperării în programe de testare și evaluare pentru apărare.

Colaborarea este așteptată să susțină dezvoltarea unor soluții agile și rentabile pentru ținte aeriene și instruire, capabile să răspundă cerințelor operaționale aflate în continuă evoluție, inclusiv în medii de simulare realistă a amenințărilor și a scenariilor de mare viteză, facilitate de sisteme fără pilot propulsate cu reacție.

„Acest parteneriat reprezintă un pas important în evoluția BraveX ca companie europeană de tehnologie pentru apărare. Prin combinarea dezvoltării agile de platforme UAV — inclusiv sisteme de drone cu rază lungă de acțiune și propulsie cu reacție — cu experiența operațională și capacitatea industrială a ARESIA-Ozoir, ne propunem să contribuim la modernizarea capabilităților de instruire pentru apărare în Europa” - a declarat Răzvan Costea-Bărluțiu, CEO al BraveX Aero.

Francois Baldeschi, director general al ARESIA-Ozoir, a spus:

„Sunt încântat că am semnat acest memorandum de înțelegere cu BraveX Aero. Acest parteneriat strategic ne va permite să valorificăm la maximum sinergiile existente între cele două companii, combinând expertiza ARESIA-Ozoir în furnizarea de soluții de instruire aeriană testate în condiții reale de luptă pentru forțe armate din întreaga lume cu designul și dezvoltarea de UAV-uri de referință pe piață realizate de BraveX Aerospace. Aștept cu interes ca cele două organizații ale noastre să colaboreze îndeaproape și să ofere soluții de instruire eficiente din punct de vedere al costurilor pentru Forțele Armate Române”.

Colaborarea se va concentra inițial pe piața din România, având ca obiectiv pe termen lung dezvoltarea unor soluții scalabile care să răspundă noilor cerințe NATO și europene în domeniul apărării.

Anunțul vine într-un moment în care, la nivel european, există un accent tot mai puternic pe cooperarea industrială rezilientă în domeniul apărării, pe capabilități suverane și pe implementarea rapidă a unor sisteme fără pilot eficiente din punct de vedere al costurilor pentru sprijin operațional și pregătirea forțelor.

BraveX Aero este o companie aerospațială clujeană, specializată în proiectarea și dezvoltarea de sisteme aeriene fără pilot avansate, cu aripă fixă și propulsie cu reacție, destinate aplicațiilor dual-use (cu utilizare civilă și militară) și de apărare, inclusiv misiuni ISR (de culegere de informații, supraveghere și recunoaștere), monitorizarea infrastructurii critice, suport aerian pentru apărare, misiuni de instruire militară și operațiuni de căutare și salvare.

ARESIA-Ozoir este o firmă franceză din domeniul aerospațial și al apărării, specializată în sisteme avansate de suport și instruire militară, furnizând soluții concepute pentru susținerea pregătirii operaționale și evaluării sistemelor de apărare. Avînd o experiență de 50 de ani, compania franceză s-a numit inițial SECAPEM.