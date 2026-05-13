O bancă este în căutare de antreprenori români care să-și testeze ideile de afaceri la Brașov

Pe toată perioada verii 2026, o bancă din România oferă un spațiu fizic în Brașov pentru antreprenorii români creativi interesați de a primi sprijin pentru afacerile lor și care vor să-și testeze ideile în comunitatea locală, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

până pe 26 mai 2026.

Programul „Rezidența Antreprenorială UniCredit Bank” ajunge la Brașov, în Piața Sfântul Ioan. Antreprenorii selectați vor avea ocazia să își testeze ideile, produsele sau serviciile în cadrul uneia dintre cele 3 rezidențe care se vor desfășura pe perioada verii 2026.

Lansat inițial în Timișoara, în cadrul platformei building.a.community, proiectul a fost gândit ca un program de sprijin pentru antreprenori creativi și sociali aflați în etapa de consolidare a afacerii. De-a lungul edițiilor anterioare, programul a ajuns în orașe precum Iași, Cluj-Napoca și Oradea, susținând inițiative locale din zone precum design, fashion, ceramică, gastronomie, cultură sau educație.

La Brașov, programul propune o formulă adaptată orașului: trei rezidențe succesive, fiecare cu o durată de aproximativ trei săptămâni, într-un spațiu urban central care poate deveni, temporar, loc de testare, dialog și promovare pentru antreprenori.

Antreprenorii interesați trebuie să aibă o vechime de minim un an cu afacerea lor din industriile creative și social. Cei selectați vor beneficia de un spațiu subvenționat și personalizabil, fără costuri de chirie sau utilități, alături de:

Buget de 1.000 EUR pentru amenajarea/operaționalizarea spațiului;

Evaluarea business-ului de către experți;

Consultanță personalizată în valoare de 1.000 EUR pentru trei arii prioritare;

Eveniment de lansare a Rezidenței;

Buget de 500 EUR pentru promovare pe durata programului.

Primul câștigător va fi anunțat pe 4 iunie 2026. După o scurtă perioadă dedicată pregătirii și amenajării spațiului, prima rezidență se va desfășura în Piața Sfântul Ioan în perioada 10–30 iunie 2026. Pentru următoarele două rezidențe, formularul va fi redeschis etapizat: între 10–23 iunie 2026 pentru cea de-a doua rezidență, programată în perioada 7–27 iulie 2026, și între 7–20 iulie 2026 pentru cea de-a treia rezidență, programată în perioada 3–23 august 2026. Programul se va încheia până la 30 august 2026.

Câștigătorii vor fi desemnați în urma unui proces de selecție care va urmări relevanța propunerii, potențialul de impact, sustenabilitatea ideii și modul în care antreprenorul vrea să folosească perioada de rezidență.

Programul este inițiat de Centrul Cultural PLAI și susținut de UniCredit Bank România, cu sprijinul partenerului local Iceberg Plus și ai partenerilor strategici CATTIA și Primăria Brașov.