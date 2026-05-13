„Folosește-te de comunitate, învață de la ea, de la angajați și candidați”. Despre autenticitate și inteligență artificială în „employer branding”, cu Clare Tomkins (ex-EY, TikTok, Meta)

O mare parte din munca de „employer branding” se simte de parcă ar fi „copy-paste”, iar companiile care vor să atragă noi potențiali angajați trebuie să se cunoască din punct de vedere al brandului și să aibă în vedere comunitatea-țintă spre care vor să se îndrepte, în opinia lui Clare Tomkins, Global Head of Early Careers & Employer Brand, într-un interviu acordat StartupCafe.ro.

Pe Clare am întâlnit-o recent la EB Con, unde a susținut o prezentare despre parcursul ei în carieră, de la EY la TikTok, Meta (Facebook), F1 și mai apoi la Atlassian Williams și ce a învățat cât „nu a stat locului”.

O provocare recentă din domeniul în care activează ea este inteligența artificială, folosită atât de companii pentru comunicare, cât și de candidații care aplică la joburi. Am vrut să aflu cum vede Clare Tomkins situația actuală și, în același timp, piața muncii, și dacă AI-ul este o povară sau, mai degrabă, o tehnologie care poate fi folosită pentru a aduce un plus valoare procesului de angajare.

Deși există temeri cum că AI-ul ar putea înlocui rolurile repetitive și cele destinate oamenilor la început de carieră, și deja înlocuiește în anumite organizații, ea vede inteligența artificială mai degrabă ca pe un partener de validare și feedback rapid, o tehnologie care nu va putea substitui niciodată creativitatea, gândirea critică sau bunul simț.

Interviul complet, mai jos:

StartupCafe.ro: Care este un lucru pe care l-ai învățat de-a lungul carierei și pe care îl poți împărtăși cu antreprenorii din comunitatea StartupCafe?

Clare Tomkins: Cred că un lucru pe care l-am învățat de-a lungul carierei mele este de fapt o parte din ceea ce ai întrebat deja. Ai spus că ai deja această comunitate de startup-uri, oameni. Este vorba despre capacitatea de a utiliza acea comunitate cât mai mult posibil, pentru că brandul tău personal este foarte, foarte important.

De fapt, atunci când te afli în căutarea unui nou rol, sau poate vrei să înveți ceva, sau vrei să întâlnești pe cineva nou, acea comunitate va fi esențială pentru tine. Și asta a fost în special pentru mine anul acesta.

Am o comunitate, un „employer brand” și niște cariere timpurii pe care le-am construit în ultimii 13-14 ani, și îmi place întotdeauna să mă întorc și să reîntâlnesc oameni la evenimente, să mă pun la curent, să ies la o cafea și pur și simplu să văd dacă am aceleași provocări în cadrul muncii mele pe care le au și ei.

Poți împărtăși aceste cunoștințe cu toată lumea. Și asta e valabil în fiecare sector. Așadar, dacă încerci să-ți lansezi startup-ul sau dacă ai câțiva prieteni care lucrează în comunități ca YC, asta te va ajuta cu adevărat în viitor.

SC: Cum vezi „employer branding” în acest moment, odată cu creșterea inteligenței artificiale și a tehnologiei, și teama de a nu fi autentic?

Clare Tomkins: Sunt unul dintre acei oameni cărora nu le place termenul „autentic”. Dar, știți, toată lumea îl folosește. De fapt, este vorba despre ce înseamnă asta cu adevărat în cadrul „employer branding”, și cred că atunci când privești lucrurile din perspectiva inteligenței artificiale, ceea ce este de fapt mai important este să te concentrezi cu adevărat pe creativitate.

Acum, creativitatea nu va dispărea. Nu contează cât de multă inteligență artificială este implicată. Evident, vrem să o folosim în mod corect.

Și folosesc inteligența artificială în viața de zi cu zi tot timpul, ceea ce este minunat. Dar tot trebuie să poți verifica lucrurile. Tot trebuie să ai acea gândire creativă pentru a spune: care este experiența mea? Cum aplic asta într-un anumit scenariu? Cum aduc ceva nou?

Și da, IA te-ar putea ajuta pe această cale. Dar nu va înlocui neapărat gândirea centrată pe om și elementele care te fac să pui la îndoială lucrurile tot timpul și să aplici bunul simț.

SC: Instrumentele IA ajută sau împiedică industriile tradiționale în acest moment?

Clare Tomkins: Cred că depinde de modul în care sunt folosite instrumentele de inteligență artificială, dacă sunt facile sau greu de folosit. Cred că există multă vâlvă în acest moment cu privire la ce se va întâmpla în viitor, în special la începutul carierei, înlocuind rolurile absolvenților și ale stagiarilor. Nu cred neapărat că acesta este cazul.

Cred că este vorba pur și simplu de utilizarea corectă a inteligenței artificiale. Ca să vă dau un mic exemplu, am fost recent la câteva conferințe, am ținut niște prezentări principale și paneluri.

Întotdeauna parcurg răspunsurile, mă gândesc la ele și le scriu mai întâi. Apoi, aș putea transmite răspunsurile către inteligența artificială și să văd dacă pot primi feedback live de la ea. Sau, eventual, zilele trecute ascultam un podcast în care există un nou model de inteligență artificială care te poate ajuta cu dreptul muncii.

Deci, din perspectiva resurselor umane, s-a integrat o mare parte din schimbările legislative și legislative privind ocuparea forței de muncă din Europa în acel model. Și poți introduce întrebarea ta, iar acest lucru te poate ajuta în acest fel. Și acesta este un caz de utilizare excelent. Deci cred că este vorba doar de a o folosi în mod corect.

SC: Care este cea mai mare greșeală pe care o vezi că o fac echipele de „employer branding” în acest moment atunci când implementează un anumit tip de tehnologie?

Clare Tomkins: Cred că pentru mine, multe propuneri de valoare pentru angajați, o mare parte din munca de brand de angajator se simte cam ca și cum ar fi "copy - paste", și cred că e vorba doar de a nu cădea în capcana asta în care "am lucrat în acest mediu atât de mult timp și credem că știm ce înseamnă să fii bun".

Și începem să lucrăm la pilonii noștri și la ceea ce vrem să fie sloganurile noastre. Este vorba despre a duce lucrurile înapoi la început și a ne gândi la care este cu adevărat diferențierea. În esență, ce încercați să faceți pentru a vinde un rol sau o companie? În cele din urmă, asta va face o diferență pentru un candidat sau pentru un angajat, fără a adăuga doar câțiva piloni diferiți și câteva... De exemplu, auzim tot timpul despre impact.

În primul rând, vorbind despre inteligența artificială, spuneam mai devreme că fiecare se află la intersecția a ceva. Deci, este vorba de a folosi tonul vocii potrivit, mesajul potrivit și de a încerca să-l readuci la ceea ce încerci să obții de la bun început. Îndrăznesc să spun, să-l faci mai "autentic".

SC: Care este un instrument sau o capacitate de inteligență artificială care ți-ai dori să existe chiar acum pentru această industrie?

Clare Tomkins: Poate ceva mai asemănător experienței angajaților, experienței candidaților. Nu știu ce ar fi, dar dacă ar exista ceva care ne-ar putea ajuta să îmbunătățim asta.

Acum, în acest context, este foarte important să existe în continuare o mulțime de elemente "față în față" pentru a transmite cultura și cum este să lucrezi într-o companie. Așadar, nu vreau ca inteligența artificială să înlocuiască asta. Dar mă întreb dacă există ceva mai manual în cadrul proceselor noastre care poate ajuta la îmbunătățirea experienței candidaților și ne poate ajuta să o discutăm într-o lumină mai bună.

Și vorbim mult despre chatboții cu inteligență artificială și funcționalitatea acestora. Nu cred că am ajuns încă la acest punct. Dar cred că există câteva companii cu adevărat interesante care încep să lucreze în acest sector și să ofere soluții pentru acesta.

SC: Ai vreun sfat pentru un brand, o companie, un startup, care vrea să fie autentic față de candidații săi?

Clare Tomkins: Sfatul meu ar fi să înceapă de la zero. Acum, nu este întotdeauna posibil, înțeleg perfect asta. La multe companii, nu te poți întoarce de la zero, dar mentalitatea respectivă va fi cea care va susține situația.

Așadar, dacă ar fi să te întrebi dacă ai relua totul, de unde ai începe? Pentru mine, ar fi să ai un audit foarte clar al mărcii și al experienței candidaților. Începe cu un anumit tip de cunoștințe, du-te și vorbește cu angajații tăi, du-te și vorbește cu candidații, obține feedback calitativ de la ei și gândește-te mai mult la ce îi motivează, ce este important în mod specific pentru compania la care lucrezi, și apoi poți începe să construiești asta pornind de la datele pe care le ai deja de la zero. Și apoi veți începe să vedeți un EVP (Employer Value Proposition) sau un brand începând să construiască pe niște indicatori și într-adevăr adecvați încă de la început.

Notă: Interviul a fost editat pentru claritate și concizie.