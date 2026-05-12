Platformă AI românească de educație, acceptată într-un nou program Google

Platforma românească de educație LIVRESQ cu inteligență artificială a fost acceptată în Google for Startups Scale Tier, cea mai avansată categorie a programului global Google dedicat companiilor tehnologice aflate în etapă de scalare internațională, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

În cadrul acestui nivel al programului, Ascendia beneficiază de acces la infrastructură enterprise-grade, tehnologii AI Google, inclusiv Gemini și Gemini Enterprise Agent Platform. De asemenea, va beneficia de suport tehnic dedicat pentru dezvoltarea și scalarea produselor sale și până la 200.000 dolari sub formă de credite Google Cloud.

Acceptarea în nivelul Scale reprezintă continuarea colaborării Ascendia cu ecosistemul Google for Startups. În septembrie 2025, LIVRESQ a fost selectată în acceleratorul internațional „Google for Startups Growth Academy: AI for GovTech”, fiind singura soluție din România acceptată în cohorta EMEA dedicată companiilor care dezvoltă tehnologii AI pentru sectorul public.

Rezultatul acelui program a fost crearea asistentului pedagogic, LIVRESQ Companion, în aprilie 2026, fiind semnat deja un prim contract care a ajuns la peste 10.000 de profesori din 800 de școli.

Grantul și infrastructura oferite prin Google for Startups Scale Tier permit Ascendia să optimizeze costurile asociate infrastructurii cloud și procesării AI, accelerând dezvoltarea produselor companiei. Resursele vor fi direcționate către dezvoltare tehnologică, integrarea funcționalităților AI și extinderea comercială pe piețe europene.

Totodată, infrastructura Google Cloud contribuie la consolidarea capacității Ascendia de a livra soluții stabile, sigure și scalabile pentru instituții publice, organizații mari și proiecte naționale de digitalizare a educației, într-un context european în care cerințele privind securitatea, accesibilitatea și conformitatea tehnologică devin esențiale.

„Acceptarea în Google for Startups Scale Tier reprezintă o continuare firească a direcției tehnologice și instituționale pe care Ascendia o dezvoltă de mai mulți ani. Accesul la infrastructura și tehnologiile AI Google ne permite să optimizăm costurile de operare și să accelerăm dezvoltarea produselor noastre, fără a compromite flexibilitatea sau ritmul investițiilor. În același timp, acest program consolidează infrastructura tehnică din spatele LIVRESQ și susține poziționarea Ascendia ca furnizor european de soluții digitale pentru educație”, a declarat Cosmin Mălureanu, CEO al Ascendia.

Această etapă se înscrie în direcția strategică deja asumată de Ascendia: dezvoltarea de infrastructură critică pentru educație și GovTech, construită pe principii de accesibilitate, interoperabilitate, AI guvernată și conformitate europeană. Activitatea companiei se aliniază cerințelor instituționale europene privind NIS2, DORA, European Accessibility Act și implementarea graduală a EU AI Act.

Firma IT românească Ascendia, fondată de antreprenorii Cosmin Mălureanu, Alex Mălureanu și Adriana Mălureanu, dezvoltă platforma LIVRESQ. Aceasta permite echipelor de formatori să producă rapid cursuri, lecții interactive și resurse educaționale deschise și apoi să le distribuie în standarde deschise (SCORM), integrabile cu LMS-urile existente.