ANPC, „decapitată” de procurorii anticorupție, într-un nou dosar penal

La nici 2 luni de la demiterea celebrului Cristian Popescu Piedone din funcția de președinte al ANPC, instituția care controlează firmele românești este zguduită de un nou scandal: acum și președintele interimar, Sebastian Ioan Hoțca, și directorul general din institituție, Anghel-Silviu Paul, au ajuns în imposibilitatea de a își mai exercita atribuțiile de serviciu, pe fondul unui dosar penal deschis de procurorii anticorupție.

Dacă ați uitat, pe 22 iulie, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au intrat în sediul ANPC cu mandat de percheziție. Atunci l-au pus sub control judiciar pe președintele din acel moment, Cristian Popescu Piedone, sub acuzația că a favorizat un operator economic, atunci când efectua controale ANPC. Era vorba de un hotel din Sinaia, deținut de fostul politician liberal Dan Radu Rușanu, care ar fi fost amic cu Piedone.

În urma scandalului, Piedone a fost demis din funcția de președinte al ANPC, pe 23 iulie. În locul lui a rămas interimar vicepreședintele instituției, Sebastian Ioan Hoțca, dar după nici două luni, alt scandal a izbucnit la ANPC și nici interimarul nu-și mai poate îndeplini funcția.

Vineri, 19 septembrie, procurorii DNA i-au pus sub control judiciar pentru 60 de zile pe președintele interimar al ANPC, Sebastian Ioan Hoțca, precum și pe directorul general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul instituției, Anghel-Silviu Paul, ambii având calitatea de inculpați, în noul dosar DNA, care vizează presupuse încercări de a schimba din funcție o șefă de la Protecția Consumatorilor Caraș-Severin, pentru a fi numită o „pilă” politică.

De asemenea, secretarul de stat din Ministerul Economiei, Constantin Flavius Nedelcea (PSD), a fost reținut pentru 24 de ore.

Hoțca este acuzat de comiterea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată. Directorul Anghel Paul este acuzat de șantaj, iar secretarul de stat Nedelcea este acuzat de instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații Hotca Sebastian Ioan și Paul Anghel-Silviu trebuie să respecte o serie de obligații, între care:

să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală,

să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoana vătămată menționată în ordonanțele de dispunere a controlului judiciar;

să nu desfășoare activitatea/atribuțiile corespunzătoare funcției de președinte al A.N.P.C., respectiv director general în cadrul A.N.P.C., în exercitarea cărora ar fi comis infracțiunile.

Acuzațiile procurorilor DNA față de secretarul de stat și cei doi șefi din ANPC:

„În perioada octombrie 2024 - ianuarie 2025, inculpatul Hotca Sebastian Ioan la data faptelor și în prezent vicepreședinte al A.N.P.C. cu atribuții de președinte, la instigarea inculpatului Nedelcea Constantin Flavius, secretar de stat în Ministerul Economiei, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ar fi dispus mutarea temporară a persoanei vătămate V.I.C. din funcția de conducere deținută la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș – Severin, într-o altă funcție de conducere în cadrul A.N.P.C., prin încălcarea dispozițiilor art. 507 alin. 8 din OUG nr. 57/2019 care prevăd că mutarea temporară se face numai în interesul instituției.

Cu toate că ocupase funcția de comisar șef adjunct al Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș-Severin prin concurs încă din anul 2014, persoana vătămată V.I.C. ar fi fost mutată pe o perioadă de două luni (02.10 – 29.11.2024), o lună (02.12.2024 – 31.12.2024), șase luni (09.01.2025 – 08.07.2025), din funcția de conducere respectivă pe o funcție de șef serviciu în cadrul A.N.P.C.

În fapt, mutarea persoanei vătămate ar fi fost făcută în cu totul alte scopuri decât interesul instituției, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup, mai exact pentru numirea în funcția respectivă a unei alte persoane, încadrate în A.N.P.C. în anul 2023 și care ar fi fost dorit/ agreat de factori politici, spre a servi intereselor acestora.

Pentru atingerea scopului urmărit, la data de 29 august 2024, inculpatul Anghel Paul Silviu, în calitate de director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul A.N.P.C., cu sprijinul unei alte persoane din cadrul A.N.P.C., ar fi exercitat asupra persoanei vătămate V.I.C. acte de constrângere morală, prin amenințări, intimidări și presiuni pentru ca aceasta să renunțe la funcția deținută și să rămână în concediul pentru creșterea copilului.

Ulterior, la data de 08 septembrie 2025, inculpatul Nedelcea Constantin Flavius, care ar fi decis să colaboreze cu organele de urmărire penală pentru aflarea întregului adevăr în cauză, ar fi avertizat pe unul dintre posibilii participanți, în scopul îngreunării cercetărilor”.

ANPC a controlat 1.735 operatori economici, într-o săptămână

În perioada 01.09. – 05.09.2025, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), cu Hoțca la conducere, a controlat 1.735 operatori economici, în toată România.

Ca urmare a neconformităților constatate, comisarii ANPC au aplicat următoarele sancțiuni:

1.124 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 5,3 milioane de lei

638 de avertismente

oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 111.000 de lei

oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 1,8 milioane de lei

oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 11 operatori economici.

Principalele neconformități constatate au fost: