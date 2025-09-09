Skip to content

ANAF: Se actualizează și Decontul precompletat RO e-TVA, după modificarea cotelor de TVA de la 1 august 2025

ANAF a pus marți în transparență decizională un nou proiect de ordin privind modificarea Formularului Decont precompletat RO e-TVA, ca urmare a noilor cote de TVA intrate în vigoare de la 1 august 2025.

„Întrucât modelul formularului Decont precompletat RO e-TVA, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3775/2024, are structura formularului (300) Decont de taxă pe valoarea adăugată, este necesară și modificarea formularului "Decont precompletat RO e-TVA", pentru evidențierea noilor cote de TVA”, potrivit ANAF.

Recent, printr-un alt proiect de ordin, ANAF a propus actualizarea Formularului 300 - Decont de taxă pe valoarea adăugată, astfel încât să reflecte modificările privind noile cote de TVA. 

Amintim că de la 1 august 2025 a intrat în vigoare noul TVA majorat la 21% în cotă standard și 11% în cotă redusă, conform Legii 141/2025. De asemenea,  pentru livrarea de locuințe către persoanele fizice s-au prevăzut dispoziții tranzitorii potrivit cărora se aplică cota redusă de 9%, până la 31 iulie 2026, dacă sunt îndeplinite anumite condiții. 

Vezi AICI Proiectul de Ordin al președintelui ANAF pentru modificarea Anexei la Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3775/2024 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decont precompletat RO e-TVA".

