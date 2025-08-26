Se mai actualizează o declarație fiscală, după modificarea cotelor de TVA de la 1 august 2025

ANAF a pus în transparență decizională un proiect de ordin privind modificarea Declarației informative 394 referitoare la livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, ca urmare a modificării cotelor de TVA începând cu 1 august 2025.

Amintim că de la 1 august 2025 a intrat în vigoare noul TVA majorat la 21% în cotă standard și 11% în cotă redusă, conform Legii 141/2025. De asemenea, pentru livrarea de locuințe către persoanele fizice s-au prevăzut dispoziții tranzitorii potrivit cărora se aplică cota redusă de 9%, până la 31 iulie 2026, dacă sunt îndeplinite anumite condiții.

„Având în vedere modificările legislative, propunem modificarea declarației informative D 394 cu noile cote TVA, începănd cu data de 1 august 2025”, se arată în proiectul de Ordin al ANAF.

Vezi AICI proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Și Formularul 300 - Decont de taxă pe valoarea adăugată urmează să fie actualizat

Și Formularul 300 - Decont de taxă pe valoarea adăugată urmează să fie actualizat în așa fel încât să reflecte modificările privind noile cote de TVA ce se aplică de la 1 august 2025, conform unui proiect de ordin al ANAF pus în transparență săptămâna trecută.

„Având în vedere faptul că intrarea în vigoare a noilor cote de TVA (1 august 2025) se produce în cursul unei perioade fiscale (cea de-a doua lună a trimestrului III/semestrului II, respectiv în cursul anului 2025), este necesară păstrarea, în formularul (300) ”Decont de taxă pe valoarea adăugată” atât a rândurilor specifice cotelor de TVA aplicate până în luna iulie 2025 inclusiv (19%, 9% și 5%), cât și introducerea rândurilor specifice noilor cote de TVA (21%, 11%, respectiv 9% pentru livrările de locuințe către persoane fizice”, se arată în proiectul de ordin al Fiscului.

În plus, păstrarea rândurilor specifice cotelor de TVA aplicate până în luna iulie 2025, inclusiv, este necesară pentru declararea, de către persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, a taxei aferentă operatiunilor efectuate (facturi emise) până la data de 1 august 2025.

Sistemul TVA la încasare presupune că exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervine la data încasării contravalorii integrale sau parțiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii.

Declararea taxei pe valoarea adăugată se face de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA prin formularul (300) - Decont de taxă pe valoarea adăugată, care se depune, pentru fiecare perioadă fiscală, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se încheie perioada fiscală respectivă (luna, trimestrul, semestrul, anul).

