Amazon testează inteligența artificială ca ghid pentru cumpărători

Amazon a lansat vara aceasta o nouă funcţie numită „Ascultă rezumatul” (Hear the Highlights), care oferă rezumate audio generate de inteligenţa artificială, bazate pe catalogul Amazon, pe recenziile clienţilor şi pe informaţii disponibile online şi sunt disponibile acum pentru toţi clienţii din Statele Unite, potrivit CNBC, citată de News.ro.

Noua tehnologie promite să simplifice procesul de cumpărare, eliminând nevoia de a parcurge sute sau mii de recenzii. Însă specialiştii avertizează că, deşi AI poate gestiona volume mari de date şi poate oferi claritate, există riscul de a pierde nuanţele şi experienţele personale care fac recenziile utile.

Experţii în cercetarea consumatorilor atrag atenţia că, prin amestecarea descrierilor oficiale cu opiniile utilizatorilor, AI poate dilua diferenţele dintre marketing şi feedback autentic, ceea ce ar putea induce în eroare cumpărătorii. În acelaşi timp, funcţia este privită ca un potenţial beneficiu pentru persoanele cu deficienţe de vedere, care ar putea avea acces mai facil la informaţiile despre produse.

Deocamdată, rezumatele sunt identice pentru toţi utilizatorii, însă Amazon testează şi alte instrumente AI, precum Rufus sau Interests AI, care ar putea permite pe viitor interacţiuni mai personalizate şi conversaţii directe între client şi un agent vocal AI.

Unii analişti se aşteaptă ca această tehnologie să îmbunătăţească experienţa de cumpărare, alţii avertizează că uniformizarea recenziilor ar putea diminua încrederea clienţilor în procesul de decizie.