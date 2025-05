Agenția de comunicare The Group a împlinit 20 de ani

Agenția The Group, partener în România al Omnicom Group USA, aniversează 20 de ani de activitate, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Firma mulțumește pentru încredere tuturor clienților și partenerilor care i-au însoțit pașii de-a lungul timpului.

„Aniversăm două decenii de muncă pasionată, neobosită și rodnică, 20 de ani de activitate în care ne-am atins constant obiectivul profesional, acela de a ne pune la dispoziția brandurilor pentru care lucrăm, în mod etic, responsabil și agreabil. Exprimăm public gratitudinea noastră pentru toți cei care ne sunt alături.”, a declarat Zoltan Szigeti, Președinte The Group/Omnicom Media Group Romania.

Agenția a lansat o campanie prin care celebrează valorile industriei și farmecul publicității cu ocazia aniversării.

„Este un bun prilej de a reaminti faptul că profesia noastră are inclusiv rolul de a inspira atitudini, comportamente și poziționări”,a spus Mihaela Nicola, CEO The Group.

Agenția The Group spune că are în portofoliu peste 300 de branduri, o echipă de peste 350 de profesioniști și include companii specializate în toate disciplinele comunicării, printre care DDB, Digital Data Capital, House of Media, Media Investment, OMD, Phd Media, Porter Novelli Public Relations, Tribal Worldwide.