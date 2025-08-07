Vizitatorii din căutările cu inteligență artificială generează mai multe conversii decât cei care vizitează din Google (raport)

Vizitatorii proveniți din platforme AI, precum ChatGPT, Claude și Perplexity, convertesc de 4,4 ori mai mult decât cei care ajung pe site-uri prin căutarea organică tradițională Google, conform unor date incluse într-un raport care analizează traficul generat de ChatGPT pentru peste 100 de branduri românești din 20 de industrii, transmis, joi, StartupCafe.ro.

În timp ce industria este focalizată pe volumele de trafic, o revoluție silențioasă are loc în ceea ce privește calitatea traficului. Utilizatorii care ajung pe website-uri prin căutare AI vin deja preeducați, pre-calificați și pregătiți pentru acțiune, explică specialiștii Limitless.

Aceștia au primit recomandări contextualizate, au comparat opțiuni, au înțeles valoarea unei oferte și au dezvoltat încredere prin natura conversațională a interacțiunii cu AI-ul. Practic, inteligența artificială comprimă întreg parcursul decizional și transformă căutarea într-un canal de conversie directă.

Informațiile vin în contextul lansării „Harta traficului din ChatGPT în România”, raport care oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care brandurile de pe piața locală sunt sau nu prezente în răspunsurile date de inteligența artificială, oferite de modele de tip ChatGPT.

Realizat de agenția de marketing digital Limitless Agency și bazat pe date Similarweb din perioada aprilie – iunie 2025, raportul centralizează sub forma unei hărți vizuale performanța brandurilor românești în răspunsurile oferite de ChatGPT.

În categoria comerț online, spre exemplu, eMAG captează 87,2% din traficul AI, consolidându-și poziția dominantă în fața competitorilor. Alte industrii prezintă distribuții mai echilibrate, dar și zone semnificative neacoperite, semn al lipsei de vizibilitate în noile interfețe conversaționale.