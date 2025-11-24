Agenții cu inteligență artificială, „colegi de echipă” pentru trei sferturi dintre executivi (studiu)

76% dintre executivii participanți ai unui studiu susțin că văd agenții cu inteligență artificială mai mult ca pe „colegi de echipă” decât ca pe instrumente de muncă, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

În mai puțin de doi ani de zile, 35% dintre companii explorează deja Agentic AI, iar 44% vor să implementeze tehnologia nouă în curând, conform datelor unui studiu realizat de Boston Consulting Group și MIT Sloan Management Review.

Cu toate acestea, puține companii au dezvoltat cadrele manageriale necesare pentru a-și reproiecta fluxurile de lucru, modelele de guvernanță, planificarea investițiilor și strategiile de talent pentru a ține pasul cu ritmul de adopție.

„Istoric, am avut o separare clară între tehnologie și oameni, iar procesele de management au fost concepute în jurul acestei distincții. Dar Agentic AI nu este nici instrument, nici coleg - înseamnă și una și alta și se simte foarte bine în această zonă gri. Organizațiile care vor reuși sunt cele care recunosc natura duală a Agentic AI ca pe un atu, nu ca pe un defect”, a declarat Sam Ransbotham, profesor de analitică la Boston College și coautor al raportului.

Spre deosebire de alte tehnologii, agenții cu AI sunt mai mult decât instrumente de operat sau asistenți care așteaptă instrucțiuni, ci se pot comporta ca niște colegi autonomi, capabili să execute procese complexe, în mai multe etape, și să se adapteze pe parcurs. Astfel, 76% dintre executivii chestionați consideră noua tehnologie mai degrabă un coleg de muncă decât un instrument.

„Agentic AI are puterea de a transforma fluxuri de lucru întregi și de a provoca procesele de afaceri existente. Organizațiile care vor reuși sunt cele care depun efortul de a-și reimagina procesele și nu doar încearcă să integreze forțat Agentic AI în cele existente”, a declarat Shervin Khodabandeh, managing director și senior partner BCG, lider al diviziei de AI a firmei și coautor al raportului.

Alte concluzii

66% dintre firmele de top în domeniul Agentic AI se așteaptă la schimbări ale modelelor operaționale , comparativ cu 42% dintre cele aflate la începutul adoptării tehnologiei;

, comparativ cu 42% dintre cele aflate la începutul adoptării tehnologiei; 58% dintre liderii Agentic AI anticipează modificări ale structurilor de guvernanță în următorii trei ani, cu așteptări privind o creștere de 250% a sistemelor AI cu autoritate decizională;

43% dintre lideri estimează o deschidere mai mare către angajarea generaliștilor în locul specialiștilor ; 45% anticipează reducerea nivelurilor de management intermediar; iar 29% se așteaptă la mai puține roluri entry-level;

; 45% anticipează reducerea nivelurilor de management intermediar; iar 29% se așteaptă la mai puține roluri entry-level; 95% dintre angajații din organizațiile de top în Agentic AI raportează un impact pozitiv al AI asupra satisfacției lor profesionale;

73% dintre liderii Agentic AI se așteaptă ca utilizarea tehnologiei să schimbe capacitatea organizației de a se diferenția, comparativ cu 53% dintre cei fără adoptare de Agentic AI. De asemenea, 76% dintre angajații din organizațiile de top cred că Agentic AI le va influența capacitatea de a se diferenția profesional, comparativ cu 49% dintre cei din organizații fără adoptare de Agentic AI.

Raportul „The Emerging Agentic Enterprise: How Leaders Must Navigate a New Age of AI” se bazează pe un sondaj efectuat în rândul a 2.102 executivi din 21 de industrii și 116 țări, precum și pe interviuri cu lideri de top.