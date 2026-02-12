Achiziție în IT-ul românesc: Zitec cumpără o firmă de software și integrează fondatorii în echipă

Compania românească Zitec anunță, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că achiziționează firma Equilobe și integrează fondatorii în echipa de management.

Firma românească Equilobe „aduce un portofoliu valoros de clienți internaționali, cu precădere din piețe mature precum Germania și Olanda”, spune Alex Lăpușan, co-fondator și director general Zitec.

Parteneriatul reunește două companii românești de tehnologie cu o cultură și valori similare și un istoric de proiecte comune de succes, precum și o viziune comună asupra asumării unui rol de partener strategic și tehnic responsabil, implicat direct în succesul clienților.

Fondatorii Equilobe, Cătălin Crivețeanu și Dan Badea, sunt integrați în echipa de management a Zitec, ca urmare a achiziției.

Dan Badea va prelua coordonarea departamentului .NET al Zitec, un pilon tehnologic central pentru companie, în timp ce Cătălin Crivețeanu va ocupa un rol cheie în zona de servicii de consultanță.

„Ceea ce ne unește cu Zitec este viziunea comună asupra serviciilor software. Credem cu tărie în parteneriate strategice pe termen lung care aduc un impact real in business-ul clientului, opusă modelului de “body leasing”. Rezonăm puternic cu intensitatea și dăruirea cu care Alex și Simona au construit Zitec și ne motivează convingerea că, împreună, vom avea un succes și mai mare pe piețele din Europa Centrală și de Vest. Această nouă structură ne va permite să livrăm responsabil în conturile clienților și să scalăm proiecte complexe, având alături un lider de piață care înțelege fundamentul unui parteneriat strategic”, au transmis fondatorii Equilobe.

Pe lângă integrarea fondatorilor, echipa Zitec se extinde cu specialiști de la Equilobe cu experiență care acoperă întregul ciclu de viață al produsului ,de la design și UX, până la engineering și DevOps.

„Succesul pe termen lung al unui astfel de parteneriat strategic este determinat de compatibilitatea culturală. Am regăsit în echipa Equilobe o aliniere solidă cu valorile noastre, construită pe respect și pe pasiunea pentru tehnologie. Pentru noi, stabilitatea echipei este garanția calității pe care o livrăm partenerilor. Le urăm bun venit noilor noștri colegi”, a subliniat Simona Lăpușan, Co-fondator Zitec.

„Lucrăm de ceva timp la strategia noastră de creștere prin M&A, iar uniunea cu Equilobe este o continuare naturală a acestui demers. Această preluare se înscrie într-un șir de acțiuni similare, după ce, începând cu 2016, Zitec a integrat cu succes echipele și portofoliile Inotec, Cloud Bit, Bright, Symbolic și Under Development Office. Consolidăm piața alături de o echipă tehnică remarcabilă și rămânem activ deschiși către alte companii valoroase din România care împărtășesc viziunea noastră pe termen lung”, a mai declarat Alex Lăpușan.

Equilobe este specializată în dezvoltarea de soluții software complexe, având competențe solide pe tehnologii .NET. Compania deține un portofoliu valoros de clienți internaționali, cu o prezență puternică pe piețe mature ca Germania și Olanda.

Zitec a fost fondată în anul 2003 de Simona și Alexandru Lăpușan și este lider în dezvoltarea de soluții software end-to-end și un partener strategic de încredere în procesul de transformare digitală pentru organizații din peste 30 de țări. Compania dezvoltă și livrează soluții digitale, implementează proiecte complexe și integrează tehnologii de ultimă generație, precum Cloud, Data Analytics & AI, pentru organizații din sectorul privat și public. Ea este partener certificat Google și Microsoft și colaborează cu nume ca SAMEDAY, Regina Maria, Leroy Merlin, Ministerul Mediului, Netopia și Nexent Bank.