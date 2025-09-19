Achiziție în IT: Compania Atlassian cumpără o platformă de productivitate pentru dezvoltatori cu 1 miliard dolari

Compania australiano-americană Atlassian, cunoscută pentru dezvoltarea de software de colaborare și de productivitate pentru afaceri, va cumpăra DX, o platformă cu date despre productivitatea dezvoltatorilor pentru optimizarea muncii, pentru suma de 1 miliard dolari.

În urma tranzacției, DX va fi integrat în sistemul de lucru Atlassian, alături de alte aplicații de productivitate ca Rovo Dev, Jira și Bitbucket, printre altele, conform unui comunicat.

„Utilizarea AI este ușoară, crearea de valoare este mai dificilă. Anunțul de astăzi este despre a-i ajuta pe cei 300.000+ clienți ai noștri să înțeleagă dacă fac investițiile potrivite pentru a câștiga în era AI. Prin introducerea DX în sistemul de lucru al Atlassian, ajutăm echipele de ingineri de la unele dintre cele mai mari companii să se miște mai repede, mai intenționat și cu un impact incredibil”, a declarat Mike Cannon-Brookes, CEO și co-fondator al Atlassian.

DX a fost fondată în anul 2020 de către Abi Noda, fost manager de produs la GitHub, și Greyson Junggren. Noda, cândva manager de produs la GitHub, și-a dat seama că valorile tradiționale nu au reușit să surprindă provocările reale ale dezvoltării de software. El a vrut să creeze un sistem care să descopere blocajele fără a-i face pe dezvoltatori să se simtă ca și cum ar fi sub supraveghere constantă, conform Tech Funding News.

Platforma oferă liderilor de inginerie și echipelor de platformă datele și informațiile de care au nevoie pentru a lua măsurile potrivite pentru a genera un ROI mai mare per dezvoltator. Astăzi, DX deservește sute de companii la nivel global, cum ar fi Dropbox, Block, GitHub și Pinterest printre altele.

„Combinând data intelligence-ul nostru cu instrumentele bazate pe inteligență artificială de la Atlassian, putem oferi clienților o perspectivă, soluții și feedback de neegalat pentru a accelera productivitatea dezvoltatorilor”, a declarat Abi Noda, CEO și fondator DX.

Tranzacția vine la puțin timp după o altă achiziție a Atlassian, cumpărând la începutul lunii The Browser Company, o firmă care dezvoltă un browser de internet cu inteligență artificială, pentru 610 milioane dolari. Cele mai cunoscute produse ale firmei sunt Arc și Dia, browser-ul AI, aflat în fază beta.