Mai merge afacerea de închirieri în regim hotelier, în România? „Vor ieși din piață cei care nu aveau apartamente profitabile”- Elena Alexandru, șefa patronatului din domeniu

Prețurile de închiriere a locuințelor în regim hotelier ar putea crește în următoarele luni cu cel puțin 20%, din cauza pachetelor de măsuri fiscale adoptate recent de guvern, a spus Elena Alexandru, președinte al Asociației pentru Turism și Închiriere Proprietăți (ATIP), în cadrul podcastului „Idei și Antreprenori” de la StartupCafe.

„Impactul este semnificativ. De exemplu, în București trecem de la un impozit fix de 1.100 de lei la procent. Este 7% din încasări, un impozit de cinci ori mai mare. În următoarele luni, vor ieși din piață cei care nu aveau apartamente profitabile. Oferta va fi mai mică și vor crește prețurile. Estimez o creștere de cel puțin 20%”, a precizat aceasta.

Piața este în schimbare și vor supraviețui în acest domeniu „doar cei care fac lucrurile corect”, a subliniat Elena Alexandru, arătând că accesul în această afacere va fi „mult mai greu”. Iar scumpirea apartamentelor noi prin mărirea TVA de la 9% la 21% (pentru cei care nu aveau promisiuni de cumpărare semnate).

ATIP își propune să ofere informații utile celor care vor să intre în afaceri cu închirierea de locuințe în regim hotelier. Este vorba atât despre partea birocratică a demarării business-ului, legată de acte, avize, aprobări, autorizații, cât și despre partea fiscală - impozite și taxe care trebuie plătite către stat.

Diferența între închirierea pe termen lung și cea în regim hotelier (prin Booking, Airbnb, etc.) se vede în profit, care în al doilea caz poate fi și cu 50% mai mare, spune Elena Alexandru.

„Dezavantajul este bătaia de cap, pentru că, având un flux mare de oameni, trebuie să ții legătura cu ei. De asemenea, trebuie să rezolvi partea de curățenia și intri într-un cerc de responsabilități”.

De asemenea, la regimul hotelier o foarte mare importanță o are locația, dar și dotările, investiția inițială fiind mai costisitoare.



