Înscrieri: Pitching Day organizat de Daniel Donici (Artesana), Radu Savopol (5 to go) și alți antreprenori, pentru românii din industria alimentară

Antreprenorii români cu startup-uri early-stage din industria alimentară se pot înscrie pentru prima zi de prezentare a afacerilor organizată de comunitatea Food Angels Hub, fondată de Radu Savopol, fondator al lanțului de cafenele 5 to go și Daniel Donici, fondator al producătorului de lactate Artesana, și alți opt antreprenori, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Cei interesați se pot înscrie AICI.

Pe 17 februarie, la București, Food Angels Hub, comunitatea de investitori dedicată susținerii afacerilor din industria alimentară, organizează primul Pitching Day al anului, o ocazie pentru antreprenorii români care caută investiții și parteneriate.

„Food Angels Hub nu este un accelerator clasic și nici un fond pur financiar. Este o platformă construită de operatori pentru operatori. Diferența majoră este că oferim acces direct la experiență reală din HoReCa, retail, producție și distribuție, nu doar teorie sau mentorat generic. Știm ce înseamnă să livrezi zilnic, nu doar să prezinți un deck. Ne implicăm practic, punctual, acolo unde business-ul se poate bloca: listări, prețuri, procese, negocieri, lanțuri de aprovizionare. În plus, selecția este foarte atentă. Preferăm interacțiunea cu puține startup-uri, dar cu care putem lucra profund, în locul programelor aglomerate cu impact diluat”, afirmă Daniel Donici, fondator Artesana și membru fondator al Food Angels Hub.

În evaluarea startup-urilor early-stage, investitorii pun accent pe expertiza fondatorului, pe relevanța reală a produsului și pe claritatea direcției de creștere. Dincolo de cifrele punctuale, contează mentalitatea echipei, disciplina în execuție și capacitatea de a construi un business sustenabil, cu o nișă bine definită și un plan realist de extindere, spune comunitatea.

„Nu căutăm „următorul unicorn”, ci business-uri care pot deveni profitabile, scalabile și relevante pe termen lung”, mai spune Donici.

După investiție, succesul unei afaceri alimentare stă în capacitatea de a livra rezultate clare și de a construi procese scalabile. Investitorii din Food Angels Hub pun accent pe progres măsurabil, echipe stabile și pe ritmul cu care fondatorii transformă validarea inițială într-un model operațional solid.

„ În primele 6–12 luni, ne uităm la validarea clară a conceptului pe segmentul ales, la baza reală de clienți și, foarte important, la rata de revenire a acestora. În paralel, urmărim maturizarea proceselor interne și capacitatea fondatorilor de a controla costurile și activitățile zilnice. Un indicator esențial pentru noi rămâne echipa: rotația de personal și nivelul de satisfacție spun rapid dacă un business este sănătos și sustenabil. În intervalul de 12–24 de luni, focusul se mută firesc către standardizare, productivitate și scalare - capacitatea de a livra constant aceeași experiență și aceeași calitate, cu o eficiență operațională mai mare și în mai multe locații. Acestea sunt, în viziunea noastră, semnalele clare că un startup alimentar poate construi creștere reală,” afirmă Albert Davidoglu, CEO Macromex și membru fondator al Food Angels Hub.

Trendurile în industria alimentară în 2026, în opinia membrilor Food Angels Hub

Potrivit membrilor Food Angels Hub, în 2026 nu mai vorbim de „trenduri” în sens clasic, ci de corecții de direcție care devin mainstream. Astfel, se anticipează o creștere a segmentului de alimente integrale, minim procesate, cu ingrediente simple și procesări care aduc beneficii nutriționale reale, ca fermentarea, presarea la rece sau maturarea. În paralel, crește cererea pentru produse funcționale și băuturi cu rol clar în susținerea sănătății digestive, a imunității și energiei.

Food Angels Hub este o comunitate de investitori din România dedicată accelerării companiilor din industria alimentară, HoReCa și tehnologie aplicată acestui sector. Hub-ul reunește lideri cu experiență în retail, ospitalitate, investiții și IT, oferind antreprenorilor acces la capital, mentorat, know-how operațional și parteneriate strategice.