Iași: Antreprenorii și inovatorii se reunesc la Conferința DIZ 4.0, pe 26 martie 2026. „Inteligență Artificială cu sens”

Peste 700 de antreprenori din toată România, lideri din tehnologie și decidenți publici interesați de domeniul inteligenței artificiale sunt așteptați la Conferința Digital Innovation Zone (DIZ) 4.0, care va avea loc la Iași, pe data de 26 martie 2026.

Conferința va avea loc centrul de evenimente Agora din Iași, pe data de 26 martie, începând cu ora 9.00.

Participarea la eveniment este gratuită, dar este necesară înscrierea online pe lista de participanți, AICI.

Ajunsă la cea de-a patra ediție, conferința DIZ se desfășoară sub mottoul „Unde tehnologia întâlnește empatia: Inteligență Artificială cu sens”.

Sub tematica „Artificial Intelligence. Human Perspective”, evenimentul va reuni la Iași peste 700 de lideri din tech, antreprenori și decidenți publici pentru a dezbate echilibrul dintre algoritmi și empatie în transformarea digitală.

Creștere constantă și impact regional: de la 300 la peste 700 de participanți

Fiind primul hub european de inovare digitală (eDIH) din regiunea de Nord-Est, de-a lungul celor 6 ani de activitate DIZ și-a confirmat statutul de cel mai important hub de networking digital din această regiune cu: 94 IMM-uri și 22 instituții publice sprijinite, peste 4,2 milioane EUR valoare servicii livrate, aproximativ 21,5 milioane EUR aplicații de finanțare sprijinite, din care ~15 milioane EUR aprobate.

Astfel, evenimentele organizate de aceștia, precum Conferința anuală, ajunsă în 2026 la cea de-a patra ediție, au devenit repere pentru transformarea digitală, iar evoluția cifrelor subliniază nevoia acută de expertiză în domeniu:

2023: peste 300 de participanți, peste 30 de speakeri, experți naționali și internaționali, peste 6000 de interacțiuni de networking, conversatii care au generat colaborări și parteneriate de valoare, dar și peste 20 de expozanți, companii care au prezentat soluții și tehnologiile lor inovatoare

2024: peste 400 de participanți, 40 de speakeri și peste 7000 de interacțiuni de networking între lideri de opinie, inovatori și decidenți.

2025: 500 de participanți, mai mult de 26 de speakeri și 27 de expozanți s-au reunit pentru discuții aprofundate și parteneriate de impact.

O agendă ancorată în realitatea economică actuală

Ediția din acest an depășește barierele teoretice ale Inteligenței Artificiale, axându-se pe soluții pragmatice:

AI în Business: Modele predictive pentru eficiență energetică și competitivitate.

HealthTech: Digitalizarea clinicilor și securitatea datelor medicale.

Administrație Publică: Alinierea la directiva NIS2 și exemple de bune practici din Republica Moldova și Ucraina.

Inovare: Sesiuni de matchmaking B2B prin platforma Cardneto și secțiunea „AI in Action” dedicată pitch-urilor.

„Conferința DIZ nu este doar un eveniment, ci o platformă unde se întâlnesc nevoia cu soluția. Ne propunem să arătăm că AI nu înlocuiește factorul uman, ci îl potențează atunci când este aplicat responsabil,” a declarat Lidia Mocanu, Strategy Director în cadrul DIZ & Head of One Stop Shop Office ADR NE.

Ecosistemul DIZ s-a construit prin contribuția unor organizații, instituții de impact și universitățile de elită din Iași, alături de numeroși parteneri strategici, consolidând poziția conferinței ca un punct de întâlnire esențial pentru comunitatea digitală, prin parteneri precum:

Video de la ediția de anul trecut: