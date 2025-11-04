6 din 10 mașini SH verificate online erau aduse în România din străinătate, în 2025. Cum arată piața de mașini rulate (analiză)

În România, încă se vând mașini cu kilometrajul redus, în medie, cu 95.100 km, pe piața second-hand, arată o analiză, care mai spune că 60,7% din mașinile verificate pe o platformă de date auto erau aduse din străinătate.

Anul acesta, România se clasează pe locul 22 din 25 de țări în indicele de transparență al pieței de mașini second-hand din Europa, aceeași poziție pe care a ocupat-o și în 2024. Printre vecinii României, Bulgaria s-a clasat pe locul 20, Ungaria pe locul 18 și Ucraina pe locul 25, conform datelor analizate de firma carVertical.

În 2025, 7,5% dintre vehiculele verificate în țară aveau kilometrajul dat înapoi, față de doar 6,9% în 2024. În medie, kilometrajul a fost redus cu 95.100 km.

„Șoferii au adesea anumite așteptări privind kilometrajul atunci când cumpără o mașină second-hand. Unii își doresc un model care să fi parcurs sub 100.000 km, în timp ce pentru alții limita este de 200.000 km. Mașinile care au un kilometraj ridicat sunt mai greu de vândut, așa că vânzătorii necinstiți reduc kilometrajul pentru a face vehiculul mai atractiv și ca să-și crească profiturile”, spune Matas Buzelis, expert auto din cardul carVertical.

60,7% dintre mașinile verificate au fost aduse din străinătate. Din păcate, mașinile importate sunt mai predispuse să aibă kilometrajul manipulat sau daune ascunse.

Conform studiului, 58,2% dintre vehiculele din România au avut înregistrări de daune, în creștere față de 57,8% în 2024. Valoarea medie estimată a daunelor a ajuns la 3.300 EUR.

Vârsta medie a mașinilor verificate în România a fost de 10,2 ani, în creștere față de 9,8 ani în 2024, ceea ce arată că românii caută să cumpere vehicule ceva mai vechi.

Sursă: carVertical

TOP Cele mai transparente piețe și cele mai puțin transparente piețe din Europa

Cele mai transparente piețe sunt Regatul Unit, Italia, Germania, Elveția și Franța. Suedia, care s-a clasat pe locul 5 anul trecut, a coborât pe locul 10 după o creștere a importurilor și o pondere mai ridicată de mașini avariate plus rate mai mari de manipulare a kilometrajului. Portugalia este o altă țară cu o scădere semnificativă în clasament, terminând în 2025 pe locul 16, față de locul 11 ​​în anul trecut. Croația a crescut cel mai mult, trecând de pe locul 15 pe locul 11.

Top 5 cele mai puțin transparente piețe rămâne neschimbat față de anul trecut. Ucraina se află pe ultimul loc, urmată de Letonia, Lituania, România și Estonia. Aceste piețe au caracteristici comune: o proporție mare de vehicule importate, o flotă mai veche de mașini, derulări pe scară largă ale kilometrajelor și o pondere mare de mașini care au înregistrări de daune, spun experții carVertical.

„Multe mașini importate în Europa de Est au fost deja utilizate intens. Pentru a obține un profit rapid, vânzătorii dau adesea kilometrajul înapoi, acoperă daunele sau ascund istoricul mașinii. Astfel de vehicule tind să se defecteze mai frecvent, ceea ce înseamnă că, în loc să economisească bani atunci când cumpără un model second-hand, șoferii ajung adesea să cheltuiască mult mai mult decât se așteaptă. Circulația transfrontalieră a mașinilor second-hand este foarte dificil de urmărit și acesta este principalul motiv pentru care unele vehicule sunt modificate”, spune Buzelis.

Potrivit lui Buzelis, deoarece țările nu fac întotdeauna schimb de date despre vehicule, multe înregistrări de kilometraj sau daune nu sunt niciodată digitalizate. Nu există o abordare armonizată pentru urmărirea vânzărilor de mașini în cadrul UE.

În Ucraina, 9,5% dintre mașini aveau kilometraj dat înapoi, 10,8% în Letonia , 7% în Lituania, 7,5% în România și 5,9% în Estonia. Procentul de mașini importate din totalul celor care au fost verificate pe carVertical a variat de la 61% în România la 78% în Ucraina.

Studiul a analizat rapoartele de istoric achiziționate de clienți între septembrie 2024 și august 2025. carVertical calculează indicele de transparență pe baza a 6 indicatori:

procentul mașinilor care au kilometrajul dat înapoi;

valoarea medie cu care este modificat un odometru (în kilometri);

procentul de vehicule avariate;

valoarea medie a daunelor;

ponderea mașinilor rulate care au fost importate;

vârsta medie a mașinilor verificate.

carVertical operează în 35 de țări și obține informații din peste 900 de baze de date internaționale precum cele care aparțin organelor de aplicare a legii, registrelor naționale/statale, instituțiilor financiare și platformelor cu anunțuri auto.