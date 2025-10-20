Skip to content

X/Twitter va vinde username-uri inactive utilizatorilor abonați, la cerere

Platforma X, fosta Twitter, deținută de miliardarul Elon Musk, lansează un „magazin” de unde utilizatorii abonați Premium pot cumpăra nume (usernames) inactive pentru conturile lor, potrivit TechCrunch.

X Handle Marketplace” oferă șansa plătitorilor de abonament ai platformei de a „prelua” nume de utilizator care nu mai sunt folosite în prezent.

„Magazinul” va oferi atât opțiuni gratuite, cât și plătite pentru solicitarea sau cumpărarea de nume eligibile. Cele rare ar putea avea un preț de la 2.500 dolari până la „peste șapte cifre”, a spus X.

Handle-urile „Priority” se referă la nume de utilizator care includ adesea nume complete, expresii cu mai multe cuvinte sau combinații alfanumerice. Acestea pot fi cerute de către utilizatorii Premium+ și Premium Business (de exemplu @GabrielJones, @PizzaEater).

Dacă cererea unui utilizator este aprobată, X îi va transfera gratuit handle-ul. În același timp, dacă un utilizator își anulează sau retrogradează abonamentul, vechiul său număr de utilizator va reveni în contul său după o perioadă de grație de 30 de zile.

Rețeaua socială spune că nu toate cererile sunt aprobate și că cererile sunt de obicei revizuite în termen de trei zile lucrătoare. 

Numele rare nu vor fi disponibile prin solicitări standard și vor fi oferite în schimb prin lansări publice și achiziții directe, cu preț anticipat și disponibile pe bază de invitație (de exemplu @Pizza, @Tom și @One).

Platforma justifică lansarea marketplace-ului prin prevenirea spamului sau utilizarea abuzivă a roboților, în loc să lase numele inactive imediat pentru ca oricine să le revendice.

