WorkinRomania va putea limita depunerea cererilor pentru muncitorii străini. Ce simplifică și ce blocaje rămân pentru firme

Platforma WorkinRomania va putea limita depunerea cererilor pentru angajarea lucrătorilor străini în funcție de capacitatea instituțiilor de a procesa dosarele. Ofertele pentru ocupații care nu se află pe Lista ocupațiilor deficitare vor fi respinse automat, iar sancțiunile aplicate firmelor vor putea bloca direct anumite funcționalități din contul angajatorului.

Prevederile apar într-un proiect de hotărâre de Guvern care stabilește cum ar urma să funcționeze concret WorkinRomania.gov.ro, platforma introdusă prin Ordonanța de Urgență nr. 32/2026 privind accesul străinilor pe piața muncii din România.

Documentul analizat de StartupCafe.ro este un proiect și poate suferi modificări înainte de adoptarea de către Guvern.

Noutatea nu este crearea WorkinRomania sau mutarea procedurilor în mediul digital. StartupCafe.ro a scris despre platformă încă din decembrie 2025, când a prezentat primele reguli propuse pentru angajarea lucrătorilor străini în România.

Ulterior, StartupCafe.ro a prezentat introducerea platformei unice și a Listei ocupațiilor deficitare, precum și obligațiile și restricțiile impuse firmelor prin OUG nr. 32/2026.

Proiectul de hotărâre analizat acum aduce detaliile operaționale: cine va putea lucra în contul firmei, ce verificări vor fi automate, în ce situații dosarul nu va putea fi depus și cum vor fi aplicate restricțiile împotriva angajatorilor sancționați.

Întrebarea importantă pentru antreprenori nu mai este, așadar, dacă va exista WorkinRomania, ci dacă noua platformă va rezolva întârzierile și birocrația sau va transfera o parte dintre blocajele administrative direct în sistemul informatic.

Un singur dosar și mai puține documente: ce poate simplifica platforma

Principalul avantaj pentru firme este reunirea într-un singur sistem a procedurilor care implică în prezent mai multe instituții și baze de date.

Prin WorkinRomania, angajatorii ar urma să poată:

să se înregistreze sau să se autorizeze pentru angajarea lucrătorilor străini;

să depună cererile privind angajarea, viza și dreptul de ședere;

să încarce documentele necesare;

să urmărească stadiul dosarelor;

să primească deciziile autorităților;

să desemneze angajați sau colaboratori care să gestioneze procedurile.

Platforma va fi conectată cu bazele de date ale Oficiului Național al Registrului Comerțului, ANAF, ANOFM, Inspectoratului General pentru Imigrări, Ministerului Afacerilor Externe, REGES-ONLINE, cazierului judiciar și Ministerului Educației.

În principiu, firmele nu vor mai trebui să încarce documente pentru informațiile pe care autoritățile le pot verifica direct în propriile sisteme. Angajatorul va transmite electronic doar actele care nu pot fi obținute automat de către instituțiile competente.

Platforma va putea prelua și informațiile referitoare la oferta fermă de muncă din evidența ANOFM, după ce locul vacant a fost declarat de angajator.

O altă simplificare importantă este cererea unică, introdusă prin OUG nr. 32/2026. Aceasta va permite derularea într-un flux electronic comun a procedurilor privind angajarea lucrătorului străin, acordarea vizei de lungă ședere și, în cazurile prevăzute de lege, prelungirea dreptului de ședere în scop de muncă.

StartupCafe.ro a prezentat anterior, într-o analiză privind noile reguli pentru angajarea lucrătorilor străini, condițiile impuse angajatorilor, agențiilor de plasare și muncitorilor din state terțe.

Angajatorul va putea desemna una sau mai multe persoane care să lucreze în contul firmei. Acestea pot fi salariați, consultanți sau alte persoane cu care firma are un raport juridic.

Persoanele desemnate vor putea încărca documente, completa și transmite cereri, introduce date despre agențiile străine de recrutare și urmări stadiul dosarelor.

Inițierea procedurii de înregistrare sau autorizare a angajatorului ori a agenției de plasare va putea fi făcută însă numai de utilizatorul principal, nu de persoana delegată.

WorkinRomania ar trebui să crească și trasabilitatea cererilor. Firma va putea urmări stadiul dosarului, iar platforma va transmite notificări prin e-mail și SMS atunci când în cont există un document sau o acțiune care trebuie consultată.

Aceste funcționalități răspund unora dintre problemele reclamate de angajatori: fragmentarea procedurilor între mai multe instituții, solicitarea acelorași informații în etape diferite și dificultatea de a afla unde se află un dosar.

Platforma poate simplifica însă în primul rând depunerea și circulația documentelor. Proiectul nu garantează că analiza efectivă a cererilor va fi mai rapidă.

Programări, filtre și respingeri automate: ce nu rezolvă WorkinRomania

Cea mai importantă limită a proiectului este că digitalizarea procedurii nu mărește automat capacitatea instituțiilor de a verifica și soluționa cererile.

WorkinRomania va putea avea mecanisme tehnice de programare a depunerilor, configurate în funcție de capacitatea operațională a ANOFM, Inspectoratului General pentru Imigrări și Ministerului Afacerilor Externe.

Instituțiile vor putea solicita limitarea sau programarea depunerilor în raport cu resursele disponibile, numărul de dosare care pot fi analizate și termenele legale de soluționare.

În perioadele aglomerate, firmele se pot confrunta astfel cu ferestre limitate de depunere sau cu un număr restrâns de cereri acceptate în sistem.

Blocajul nu s-ar mai produce neapărat la ghișeu, ci direct în platformă.

Proiectul nu stabilește termene mai scurte de soluționare, nu garantează un număr minim de dosare procesate și nu obligă instituțiile să își mărească personalul. În schimb, permite corelarea volumului de cereri acceptate cu capacitatea administrativă existentă.

Un alt filtru important va fi Lista ocupațiilor deficitare.

Platforma va verifica automat dacă postul pentru care firma vrea să aducă un lucrător străin se află pe lista oficială. Ofertele care nu vizează o ocupație inclusă pe listă vor fi respinse automat, iar angajatorul va fi notificat.

Pentru firme, codul COR ales și corelarea corectă a postului cu Lista ocupațiilor deficitare devin astfel esențiale. O încadrare greșită poate bloca procedura înainte ca dosarul să fie analizat de un funcționar.

Lista ocupațiilor deficitare este prevăzută de OUG nr. 32/2026 și trebuie actualizată în funcție de necesarul pieței muncii.

Platforma va putea primi și propuneri sau sesizări, dar proiectul nu introduce un mecanism rapid prin care un angajator să obțină includerea unei ocupații de care are nevoie imediat.

O firmă poate avea postul vacant, candidatul identificat și documentele pregătite, dar nu va putea continua procedura dacă ocupația nu figurează în lista oficială.

Firma poate delega dosarul, dar nu și răspunderea

Angajatorul va putea permite angajaților sau consultanților să gestioneze cererile, dar va răspunde pentru corectitudinea datelor și conformitatea documentelor încărcate de aceștia.

Firma va avea obligația să verifice periodic lista persoanelor care au acces la cont și să revoce imediat desemnarea unei persoane care:

nu mai lucrează sau nu mai colaborează cu firma;

nu mai îndeplinește condițiile pentru care a primit acces;

nu mai este autorizată să acționeze în numele angajatorului.

Revocarea produce efecte numai din momentul înregistrării sale în platformă și nu afectează operațiunile efectuate anterior.

În practică, un fost angajat sau consultant poate continua să efectueze operațiuni în numele firmei până când drepturile sale sunt retrase efectiv din sistem.

Documentele necesare procedurilor de înregistrare și autorizare, care nu pot fi verificate direct de autorități, vor trebui încărcate în format electronic și semnate cu semnătură electronică calificată.

Platforma va verifica automat semnătura. Cererea nu va putea fi generată dacă documentele obligatorii nu sunt semnate corespunzător.

Contractele și datele declarate vor putea fi verificate automat

OUG nr. 32/2026 a introdus reguli noi pentru contractele încheiate între angajatori, agențiile de plasare și lucrătorii străini.

Ulterior, au fost aprobate modele-cadru pentru contractele utilizate în procesul de recrutare și angajare. StartupCafe.ro a prezentat modelul obligatoriu al contractului de muncă dintre firmele românești și lucrătorii străini din afara UE.

Informațiile din contracte vor putea fi corelate cu datele privind oferta fermă, codul COR, angajatorul, lucrătorul și raportul de muncă înregistrat în REGES-ONLINE.

Platforma nu va funcționa, așadar, doar ca o căsuță electronică în care firmele trimit documente. Sistemul va face verificări automate înainte de depunerea cererilor și va putea identifica neconcordanțe între informațiile declarate în diferite registre.

Cererea unică nu va putea fi generată dacă:

formularele nu sunt completate integral;

nu au fost încărcate toate documentele obligatorii;

nu sunt respectate limitele privind numărul de străini care pot fi angajați;

agenția de plasare depășește numărul de lucrători pentru care este autorizată;

oferta nu privește o ocupație eligibilă.

Automatizarea poate reduce timpul necesar verificărilor de rutină, dar poate genera și blocaje atunci când informațiile din bazele de date ale statului sunt greșite, neactualizate sau nu corespund exact documentelor firmei.

Proiectul nu explică însă în detaliu cum va putea angajatorul corecta rapid o eroare provenită dintr-un registru public interconectat cu WorkinRomania.

Sancțiunile vor putea bloca automat noi angajări

Platforma va actualiza automat statutul angajatorului sau al agenției de plasare în funcție de sancțiunile aplicate de autorități.

WorkinRomania va impune restricțiile tehnice corespunzătoare și va putea bloca funcționalitățile prin care firma solicită aducerea sau plasarea unor noi lucrători străini.

Prin urmare, efectul unei sancțiuni nu se va limita la plata unei amenzi. Firma poate pierde și posibilitatea tehnică de a genera sau transmite cereri noi.

StartupCafe.ro a prezentat anterior amenzile și restricțiile introduse prin OUG nr. 32/2026 pentru firmele care angajează lucrători străini.

În același timp, platforma va putea debloca automat funcționalitățile necesare schimbării angajatorului de către lucrătorul străin, atunci când firma sau agenția de plasare este sancționată.

Muncitorii străini vor avea și o secțiune prin care vor putea reclama eventuale abuzuri. Aceștia vor putea încărca documente, fotografii sau alte fișiere, iar sesizarea va fi direcționată automat către autoritatea competentă.

Deciziile trebuie urmărite în contul WorkinRomania

Actele administrative emise în urma procedurilor vor fi comunicate prin platformă și vor putea fi consultate în contul angajatorului și în conturile persoanelor desemnate.

E-mailul și SMS-ul vor avea rolul de a anunța utilizatorul că trebuie să acceseze platforma.

Firmele nu se vor putea baza astfel numai pe mesajele primite prin e-mail. Contul WorkinRomania va trebui verificat constant pentru solicitări de completare, decizii sau alte comunicări care pot declanșa termene procedurale.

Toate operațiunile efectuate în platformă vor fi jurnalizate.

Sistemul va păstra informații despre utilizator, adresa IP sau stația de lucru, datele accesate, operațiunea efectuată, motivul accesării și momentul exact al operațiunii.

Evidențele privind accesul vor fi păstrate, de regulă, timp de cinci ani.

Rezolvă WorkinRomania problemele reclamate de antreprenori?

Proiectul răspunde unor solicitări importante ale firmelor: un singur punct de depunere, eliminarea unor documente pe care statul le deține deja, acces la stadiul dosarului și schimb automat de date între instituții.

Dacă interconectările vor funcționa corect, angajatorii ar trebui să facă mai puține drumuri și să nu mai transmită aceleași documente către mai multe autorități.

WorkinRomania nu răspunde însă, cel puțin prin proiectul analizat, uneia dintre principalele probleme ale firmelor: durata efectivă a procedurilor.

Platforma nu obligă instituțiile să soluționeze mai repede dosarele și nu elimină dependența de capacitatea administrativă a ANOFM, Inspectoratului General pentru Imigrări și Ministerului Afacerilor Externe.

Mai mult, atunci când instituțiile nu pot procesa întregul volum de cereri, accesul firmelor la depunere va putea fi programat sau limitat.

De asemenea, proiectul nu rezolvă riscul ca Lista ocupațiilor deficitare să nu țină pasul cu nevoile reale și imediate ale angajatorilor.

WorkinRomania poate elimina astfel o parte din birocrația vizibilă și poate face procedura mai transparentă, dar nu garantează că aceasta va deveni și mai rapidă.

Pentru antreprenori, diferența o va face ceea ce se află în spatele platformei: bazele de date corecte, instituțiile care comunică între ele și un număr suficient de funcționari care să analizeze dosarele.

În lipsa acestora, firmele pot scăpa de cozile de la ghișeu, dar se pot lovi de cozi digitale.