Concedieri în HoReCa: Aproape jumătate dintre patronii români din domeniu se gândesc să reducă personalul (patronat)

Aproape jumătate dintre patronii români de restaurante, cafenele și hoteluri „iau în calcul” reducerile de personal, relevă un sondaj realizat de Federația Patronatelor din Industria Opspitalității (FPIOR), cea mai mare organizație patronală din sectorul HoReCa.

Într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, FPIOR trage un „semnal de alarmă”.

Rezultatele sondajului „Indicele de încredere în HoReCa 2026”, derulat de FPIOR, arată că sectorul HoReCa din România „nu își mai construiește planurile în jurul expansiunii, ci în jurul rezistenței”.

Doar 17,3% dintre antreprenori se așteaptă la creșterea afacerii, în timp ce 82,6% estimează stagnare, scădere sau chiar riscul de închidere.

Aproape 8 din 10 antreprenori reduc sau îngheață investițiile, iar aproape jumătate ia în calcul reducerea personalului, conform studiului realizat de FPIOR, în rândul patronilor HoReCa.

„Datele sondajului realizat de Federația Patronatelor din Industria Opspitalității conturează un sector în care optimismul antreprenorial a devenit minoritar” - susține organizația.

Întrebați cum estimează că va evolua afacerea lor în următoarele 12 luni, doar 17,3% dintre respondenți anticipează o creștere, 11,5% cred că vor înregistra o creștere ușoară, iar 5,8% o creștere semnificativă.

În schimb, 26,9% se așteaptă ca afacerea să scadă, iar alți 26,9% estimează stagnarea. Cel mai sever semnal vine de la cei 28,8% care spun că există riscul să fie nevoiți să își închidă afacerea. Practic, pentru 82,6% dintre antreprenorii chestionați, următoarele 12 luni nu înseamnă creștere: afacerea fie va scădea, fie va stagna, fie poate ajunge în situația închiderii.

11,5% dintre antreprenorii HoReCa participanți la sondaj declară că vor crește investițiile

Barometrul investițiilor mai arată „cât de repede se transformă neîncrederea în decizii concrete”, susține FPIOR.

Doar 11,5% dintre antreprenori spun că vor crește investițiile în următoarele 12 luni, iar 9,6% intenționează să păstreze același nivel.

În schimb:

• 28,8% vor reduce investițiile;

• 28,8% vor îngheța complet investițiile;

• 21,2% vor renunța la proiectele de extindere.

În total, 78,8% dintre respondenți declară că vor „reduce, îngheța sau abandona investițiile”, conform studiului citat.

„Practic, înainte ca o afacere să se închidă, antreprenorul încetează să mai investească în dezvoltarea ei. În cazul HoReCa, această retragere este deja vizibilă la aproape opt din zece respondenți” - atrage atenția federația patronală din sectorul HoReCa.

Scăderea numărului clienților, principala problemă a afacerilor HoReCa din România

Cea mai mare problemă indicată de antreprenorii HoReCa este scăderea numărului de clienți, menționată de 69,2% dintre respondenți.

La foarte mică distanță se află taxele și fiscalitatea, indicate de 67,3% dintre antreprenori, conform studiului derulat de FPIOR.

În clasamentul nedorit al problemelor din HoReCa urmează:

• creșterea costurilor cu materiile prime – 51,9%;

• chiriile și utilitățile – 40,4%;

• lipsa personalului – 30,8%;

• alte probleme – 1,9%.

„Imaginea rezultată este cea a unei afaceri lovite, simultan, din două direcții: veniturile sunt amenințate de reducerea consumului, în timp ce costurile și presiunea fiscală continuă să crească. Pentru HoReCa, problema nu mai este doar cât costă să operezi un restaurant, o cafenea sau un hotel, ci dacă există suficientă cerere pentru a acoperi aceste costuri”, comentează FPIOR.

Reducerea personalului și amânarea investițiilor, primele măsuri de apărare

Întrebați ce măsuri ar putea lua, dacă actualul context economic și fiscal se menține, antreprenorii indică în primul rând tăierea costurilor și amânarea dezvoltării.

51,9% indică amânarea investițiilor, iar 48,1% iau în calcul reducerea personalului.

Alte măsuri menționate sunt:

• creșterea prețurilor – 28,8%;

• reducerea programului – 23,1%;

• închiderea unor puncte de lucru – 23,1%;

• nici o schimbare – 9,6%.

„Datele arată că presiunea economică se poate transfera rapid din bilanțurile companiilor către angajați și consumatori: personal mai puțin, program redus și prețuri mai mari”, afirmă Federația patronilor din HoReCa.

30,8% dintre antreprenorii HoReCa sunt încrezători în viitorul afacerii

La polul opus, 7,7% dintre antreprenorii chestionați se declară foarte încrezători în viitorul afacerii, iar 23,1% sunt destul de încrezători. În total, 30,8% păstrează un nivel de încredere în viitor.

De asemenea, 25% dintre respondenți sunt mai degrabă neîncrezători, iar 19,2% se declară deloc încrezători. Astfel, 44,2% au o percepție negativă asupra viitorului propriei afaceri.

Alți 25% au ales varianta neutră.

„Diferența dintre cele două tabere este relevantă: ponderea antreprenorilor neîncrezători este cu 13,4 puncte procentuale mai mare, decât a celor care au încredere în viitor”, consideră FPIOR.

HoReCa 2026: de la expansiune la conservarea afacerii

„Rezultatele „Indicelui de încredere în HoReCa 2026” arată un sector care nu își mai construiește planurile în jurul expansiunii, ci în jurul rezistenței. Doar 17,3% dintre antreprenori se așteaptă la creșterea afacerii, în timp ce 82,6% estimează stagnare, scădere sau chiar riscul de închidere. Aproape 8 din 10 reduc sau îngheață investițiile, iar aproape jumătate iau în calcul reducerea personalului”, comentează FPIOR.

Mai mult, faptul că scăderea numărului de clienți este indicată drept principala problemă, iar fiscalitatea se află aproape la același nivel, sugerează că „HoReCa resimte simultan slăbirea consumului și creșterea presiunii asupra costurilor”, mai avertizează organizația patronală.

„În acest context, anul 2026 poate deveni pentru o parte importantă a industriei nu anul dezvoltării, ci anul în care antreprenorii decid ce mai pot păstra: investițiile, angajații, programul, punctele de lucru sau, în cele mai dificile cazuri, însăși afacerea”, susține FPIOR.

Sondajul „Indicele de încredere în HoReCa 2026” a fost realizat în perioada 3-10 august pe un eșantion de 570 de antreprenori din sectorul HoReCa.

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România se prezintă drept „cea mai mare organizație națională din domeniu”, reunind peste 1.000 de firme și reprezentând 24 de județe plus municipiul București. FPIOR cuprinde 29 de patronate, formate din companii care au peste 30.000 de angajați în total.