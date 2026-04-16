Noile reguli pentru angajarea lucrătorilor străini în România, analizate de Guvern. Ce trebuie să știe firmele

Guvernul va gestiona accesul lucrătorilor străini pe piața muncii din România printr-o platformă unică națională numită WorkinRomania.gov.ro, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență analizat de Executiv în ședința de joi.

Este vorba despre proiectul de OUG privind accesul străinilor pe piața muncii din România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, discutat în primă lectură.

„Proiectul include reglementări care vor facilita accesul antreprenorilor din România la forță de muncă din state terțe, vor simplifica procedurile și vor reduce termenele de avizare, în condițiile în care se înregistrează o criză a forței de muncă la nivel național”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Proiectul de OUG prevede:

Crearea WorkinRomania.gov.ro – Platforma unică națională prin care Guvernul va gestiona în mod transparent, sigur și digitalizat accesul lucrătorilor străini pe piața muncii din România, asigurând fluxul de comunicare între autorități;

Introducerea „Listei ocupațiilor deficitare” aprobată prin Hotărâre de Guvern și actualizată semestrial pe baza datelor ANOFM/INS și a consultării cu partenerii sociali; serviciile specializate de plasare fiind corelate cu această listă;

Instituirea unui depozit financiar – un mecanism de protecție preventivă, obligatorie, care garantează acoperirea costurilor aferente repatrierii, sprijinului acordat lucrătorilor aflați în situații de risc și executării amenzilor contravenționale aplicate agențiilor de plasare care nu își îndeplinesc obligațiile legale;

Standardizarea contractelor – contractul de prestări servicii (agenție–angajator); contractul de plasare tripartit (agenție–angajator–lucrător), inclusiv în limba română și într-o limbă înțeleasă de lucrător; contractul de muncă (angajator–lucrător);

Instituirea principiului „angajatorul plătește” prin care se interzice solicitarea de comisioane/taxe/garanții/depozite de la lucrători, asigurându-se astfel alinierea la standardele Organizației Internaționale a Muncii și OCDE.

„În ceea ce privește Ordonanţa de urgența guvernului privind accesul străinilor pe piața muncii din România, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, ea a rămas deocamdată în primă lectură, urmând să mai sufere unele rafinări și să fie adoptată într-o ședință ulterioară de guvern”, a declarat Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului.

În ultimii 10 ani, contingentul de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în România a crescut de la 5.500 în 2015 și 2016 la 100.000 în perioada 2022-2025. Pentru acest an a fost stabilit un contingent de 90.000 de lucrători străini.