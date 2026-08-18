Se demolează o fostă fabrică din estul Capitalei și se construiesc în locul ei sute de apartamente. Proiect estimat la peste 36 milioane EUR

Firma Consola Grup, controlată de familia Boștină, pregătește desființarea construcțiilor existente pe fosta bază de producție din estul Bucureștiului și dezvoltarea unui ansamblu rezidențial, potrivit Profit.ro.

Consola Grup a fost fondată în 1992 de omul de afaceri Nicolae Boștină, fost șef de șantier la unitățile 1 și 2 de la Centrala Nucleară Cernavodă, înainte de 1989, și, ulterior, director general adjunct la Trustul de Construcții Industriale București.

Afacerea a fost preluată în anul 2020 de fiul său Andrei-Cosmin Boștină, potrivit datelor de pe ListaFirme.ro. El deține 51% din companie, restul de 49% revenind lui Boștină Raluca Ioana și lui Boștină Valeriu Nicolae.

Firma are o bază de producție proprie de 23.000 metri pătrați, care cuprinde un atelier de fasonat oțel beton, un atelier pentru confecționat și reparat cofraje, un atelier pentru confecții metalice, spații de depozitare și utilaje pentru construcții.

Fosta bază de producție a familiei ocupă un teren cu o suprafață totală de circa 16.000 metri pătrați, compus din 3 loturi pe care se află hale demontabile în care se confecționau tâmplărie termoizolantă și se fasona oțel, plus birouri și magazii. Activitatea de producție a fost sistată.

În locul bazei de producție, investitorul planifică acum dezvoltarea a 3 blocuri cu locuințe cu o suprafață desfășurată totală de circa 44.000 de metri pătrați. Blocurile vor avea 110 apartamente, 136 de apartamente, respectiv 227 de apartamente, conform datelor analizate de sursa citată. Proiectul, a cărei valoare de investiție estimată este de 36,3 milioane EUR, a fost inițiat din anul 2022.

Viitorul proiect este amplasat în spatele fostei platforme industriale Chimopar, unde se află IKEA, Metro, Auchan, Dedeman și alte magazine, dar și noi dezvoltări rezidențiale ale familiei Negoiță.