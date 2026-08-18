Aproape 300.000 de persoane câștigă salariu net lunar de cel puțin 2.000 EUR, în România

România are aproape 300.000 de salariați care câştigă peste 2.000 EUR net/lună, arată datele de la Institutul Național de Statistică şi Ministerul Muncii analizate de ZF, iar 10 sectoare de activitate au ajuns să înregistreze salarii medii mai mari de acest prag.

În iunie 2026, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri, inclusiv bilete de valoare.

Salariul mediu brut a fost de 9.564 lei, cu 81 lei mai mare decât în mai 2026, iar cel net a fost de 5.734 lei, în creştere cu 50 lei. Câștigul mediu net înregistrat în iunie 2026 este cu 3,5% mai mare decât cel din iunie 2025.

Creșterea salariului mediu net față de mai 2026 s-a datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari, cât şi reducerilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice, transmite INS într-un comunicat.

Cele mai semnificative creşteri la nivel de diviziuni CAEN Rev.3, între mai și iunie 2026, s-au înregistrat după cum urmează:

între 9,0% și 14,0% în telecomunicaţii, fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, activităţi de editare, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;

între 5,5% și 7,5% în tipărire şi reproducerea pe suporți a înregistrărilor, activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a., fabricarea produselor textile;

în tipărire şi reproducerea pe suporți a înregistrărilor, activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a., fabricarea produselor textile; între 4,0% și 5,5% în fabricarea echipamentelor electrice, colectarea şi epurarea apelor uzate, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, cercetare-dezvoltare, publicitate, activităţi de studiere a pieţei și relaţii publice, alte activităţi extractive, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea produselor din tutun.

Cum arată piața acum față de acum 10 ani

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de programare și activități de consultanță în IT (13.474 lei) și în activităţi de editare (11.999 lei).

Ziarul Financiar punctează că, în urmă cu zece ani, nici IT-ul, liderul clasamentului salarial, nu depăşea o medie de 1.200 EUR net/lună.

La cursul mediu de schimb din iunie 2016, de 4,52 lei pentru 1 EUR, cel mai bine plătită industrie era programarea şi consultanţa IT, unde salariul mediu net era de 5.295 lei, echivalentul a 1.171 EUR. Pe locurile următoare se situau extracţia petrolului şi gazelor naturale, cu 4.740 lei net (1.049 EUR), şi intermedierile financiare, fără asigurări şi pensii, cu 4.586 lei net, echivalentul a 1.015 EUR.

Salariul mediu net din iunie 2016 era de 2.078 lei, echivalentul a aproape 460 EUR, potrivit datelor de la Institutul Național de Statistică, iar cel brut era de 2.874 lei (aproape 636 EUR).

Cele mai mici medii salariale din luna iunie 2026

De cealaltă parte, cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în alte activităţi de servicii (2897 lei) și în pescuit şi acvacultură (2912 lei).

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna mai 2026 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri, dar și de nerealizările de producție ori încasările mai mici.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de diviziuni CAEN Rev.3 s-au înregistrat după cum urmează:

între 11,5% și 13,0% în extracţia minereurilor metalifere, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;

între 5,0% și 7,0% în depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat;

între 2,0% și 4,5% în activităţi de difuzare şi transmitere de programe, agenții de știri și alte activități de distribuție de conținut, intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, activităţi şi servicii de decontaminare.

În sectorul bugetar, comparativ cu luna precedentă, câştigul salarial mediu net a scăzut în învăţământ (-1,9%), respectiv în sănătate şi asistență socială (-0,3%) și a crescut uşor în administraţia publică (+0,8%).