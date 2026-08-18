Un hotel din Chișinău și alte 3 întreprinderi de stat din Republica Moldova, scoase la vânzare. Prețurile de pornire la licitație

Agenția de Investiții a Republicii Moldova a anunțat, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că se scot la vânzare un hotel situat în Chișinău și alte 3 întreprinderi de stat, în cadrul unui proces de privatizare, prin licitație.

Investitorii au acces la „active de proprietate publică de stat din domeniile imobiliar, industrial și editorial-poligrafic”, a menționat instituția de la Chișinău.

Agenția Proprietății Publice a Republicii Moldova îndeamnă investitorii interesați să depună cereri de participare la licitațiile pentru privatizarea a patru întreprinderi de stat:

Întreprinderea de Stat „Hotel Zarea”. Amplasat în centrul municipiului Chișinău, hotelul dispune de 137 de camere, într-o clădire cu 12 niveluri. Prețul inițial de vânzare este de 106 milioane lei moldovenești (28 milioane lei românești). Întreprinderea Experimentală Chimică „Izomer”. Este expusă la privatizare ca activ cu patrimoniu imobiliar și potențial pentru reconversie și dezvoltarea unor noi proiecte investiționale. Prețul inițial de vânzare este de 9,5 milioane MDL (2,5 milioane lei românești). Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința”. Are peste 65 de ani de activitate și un portofoliu consolidat în domeniul manualelor, publicațiilor științifice și cărții de patrimoniu. Prețul inițial de vânzare este de 6,3 milioane MDL (1,66 milioane lei românești). Editura Didactică de Stat „Lumina”. Activează de circa 60 de ani în domeniul manualelor, materialelor didactice și publicațiilor editoriale. Activul oferă oportunități pentru modernizarea serviciilor editoriale și dezvoltarea unor soluții digitale. Prețul inițial de vânzare este de 530.000 lei moldovenești (140.000 lei românești).

Cererile de participare pot fi depuse până la 19 octombrie 2026, ora 12:00, iar licitațiile vor avea loc pe 20 octombrie 2026, începând cu ora 10:00, la sediul Agenției Proprietății Publice din municipiul Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78.

Participarea este deschisă, în condițiile prevăzute de lege, persoanelor fizice și juridice din Republica Moldova, persoanelor fizice și juridice străine integral private, apatrizilor și asociațiilor de participanți eligibili.

Agenția de Investiții a Republicii Moldova susține că, prin privatizarea acestor active, autoritățile de la Chișinău urmăresc „utilizarea eficientă a proprietății publice, atragerea investițiilor private și crearea condițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea unor întreprinderi și bunuri cu potențial economic”.

„Termenul de participare a fost extins pentru a oferi companiilor interesate mai mult timp pentru analiza documentației, evaluarea activelor și perfectarea dosarelor de participare. Această măsură contribuie la crearea unor condiții mai bune de participare, la stimularea concurenței și la pregătirea unor oferte solide”, a menționat agenția.

Agenția de Investiții subliniază că „sprijină diseminarea internațională a acestor oportunități investiționale și rămâne disponibilă pentru a oferi informații generale privind mediul investițional al Republicii Moldova, precum și pentru a facilita accesul la contactele instituționale relevante”.