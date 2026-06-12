Modelul-cadru obligatoriu de contract de muncă între firmele românești și lucrătorii străini din afara UE. Descarcă Ordinul 655/2026 publicat în Monitorul Oficial

Ministerul Muncii a publicat în Monitorul Oficial cele 3 modele-cadru de documente obligatorii pentru firmele românești care vor să angajeze lucrători străini aduși din afara Uniunii Europene: Contractul de prestări servicii între angajator și firma de plasare a forței de muncă, Contractul de plasare între angajator, firma de plasare și lucrătorul străin, precum și Contractul individual de muncă (CIM) între angajator și lucrătorul străin.

Cele trei modele-cadru de contracte au fost aprobate prin Ordinul ministrului muncii nr. 655/2026, privind aprobarea modelului-cadru al contractelor utilizate în activitatea de plasare a lucrătorilor străini, în baza Ordonanței de urgență 32/2026, despre care am mai scris pe StartupCafe. Ordinul, cu cele 3 modele-cadru de contracte anexate, a fost publicat în Monitorul Oficial joi, 11 iunie 2026, intrând astfel în vigoare.

Contractele în curs de executare la data intrării în vigoare a Ordinului 655/2026 rămân supuse dispozițiilor legale în vigoare la data încheierii lor. Contractele care urmează a fi încheiate după data intrării în vigoare a prezentului ordin vor respecta în mod obligatoriu modelele-cadru aprobate prin ordin.

Agențiile de plasare a străinilor și angajatorii înregistrați care beneficiază de serviciile agențiilor de plasare au obligația să utilizeze doar aceste modele-cadru oficiale.

Contractele încheiate cu nerespectarea elementelor obligatorii stabilite în modelele-cadru sunt lovite de nulitate absolută, conform ordinului de ministru. Prin negociere între părți, contractele pot cuprinde și clauze specifice, potrivit legii.

Contractele se redactează obligatoriu în limba română și, după caz, în limba statului de origine a străinului ori într-o limbă de circulație internațională pe care acesta o înțelege sau despre care se presupune, în mod rezonabil, că o înțelege.

Firma (agenția) de plasare a forței de muncă are obligația de a înmâna câte un exemplar original al contractului de plasare fiecăreia dintre părțile contractante, anterior începerii activității străinului pe teritoriul României. Contractele se încheie înainte de obținerea vizei de lungă ședere pentru angajare în muncă, respectiv a permisului de ședere în scop de muncă, după caz.