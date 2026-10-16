Unul dintre cei mai mari producători chinezi de drone intră pe piața din România printr-un parteneriat cu o firmă locală. Tehnologii pentru poliție și infrastructură critică

Producătorul de drone Autel Robotics a încheiat un parteneriat cu DroneFlight România, companie fondată de un antreprenor român și parteneri olandezi, care dezvoltă servicii de supraveghere și inspecție cu drone operate de la distanță. Colaborarea vizează furnizarea de tehnologii pentru instituții publice, operatori de infrastructură critică și companii din energie, industrie și securitate.

Parteneriatul a fost anunțat în cadrul Romanian Security Fair 2026, organizat în perioada 14–16 octombrie, la ROMEXPO București. DroneFlight România devine partener oficial și dealer autorizat Autel Robotics, producător care își extinde astfel prezența în Europa de Est.

Compania românească va integra tehnologiile Autel în proiecte de supraveghere, patrulare și inspecție, inclusiv pentru poliție, operatori energetici, parcuri logistice și obiective industriale.

Dronele pot fi utilizate pentru monitorizarea unor suprafețe extinse, inspecția liniilor de înaltă tensiune și a panourilor fotovoltaice, precum și pentru intervenții în zone greu accesibile echipelor de la sol.

„Parteneriatul cu Autel Robotics completează ecosistemul pe care îl construim în România și ne oferă acces la tehnologii dezvoltate special pentru siguranță publică, securitate și protecția infrastructurii critice. Noi nu furnizăm doar o dronă, ci întregul ansamblu necesar unui proiect: consultanță pentru obținerea autorizațiilor, documentație, soluția tehnică hardware și software, implementare, operare și mentenanță”, a declarat Ștefan Ecxarcu, cofondator DroneFlight România.

Drone care comunică între ele și sisteme pentru detectarea aeronavelor neautorizate

Printre tehnologiile Autel Robotics care pot fi implementate în România se numără sistemele de comunicație de tip mesh, care permit coordonarea mai multor drone dintr-un singur punct de control.

Acestea pot comunica între ele și pot executa misiuni comune de patrulare, monitorizare sau intervenție în situații de urgență. Sistemele permit conectarea a până la opt noduri de rețea.

Producătorul dezvoltă și drone cu decolare și aterizare verticală (VTOL), inclusiv modele cu rotoare basculante, care pot fi utilizate pentru inspecția autostrăzilor, a rețelelor electrice și a altor obiective extinse.

O altă componentă a portofoliului o reprezintă sistemele counter-UAS, capabile să detecteze drone neautorizate și să identifice piloții acestora.

„Valoarea unei drone nu stă doar în zbor, ci în decizia pe care o face posibilă. Echipele de siguranță publică și operatorii de infrastructură critică din Europa au nevoie tot mai mult de informații clare și fiabile în condiții dificile”, a declarat Stacey Gao, Regional Sales Manager pentru Balcani și Benelux în cadrul Autel Robotics.

Reprezentanta producătorului a precizat că DroneFlight România este un partener strategic important pentru companie pe piața locală.

Cine este compania românească parteneră Autel Robotics

DroneFlight România a fost fondată de antreprenorul Ștefan Ecxarcu-Harfaș împreună cu parteneri olandezi care activează de aproximativ zece ani în industria dronelor.

Așa cum StartupCafe a relatat anterior, compania operează prin Drone Flight Romania SRL, înființată în 2026, în care antreprenorul român este asociat cu societatea olandeză RomHold B.V.

Cei doi parteneri dețin participații și în Global Archive Management (GAM), companie specializată în arhivarea și managementul documentelor, condusă de Ecxarcu-Harfaș.

Investiția inițială în DroneFlight România este de 300.000 EUR și poate ajunge la un milion de euro în primul an, pe măsură ce compania achiziționează echipamente și își dezvoltă capacitatea de operare.

Modelul de afaceri este de tip Drone-as-a-Service, prin care clienții pot utiliza drone, piloți și infrastructură de operare în schimbul unui abonament lunar, fără să investească în achiziționarea echipamentelor.

Dronele pot efectua zboruri automate, inclusiv dincolo de raza vizuală a pilotului (BVLOS), în condițiile obținerii autorizațiilor necesare. De exemplu, o alertă transmisă de sistemul de securitate al unui depozit poate declanșa o misiune de verificare, iar imaginile captate de dronă sunt transmise către centrul de comandă.

Compania românească pornește cu o echipă locală de patru persoane și urmărește dezvoltarea unui centru de operare și pilotare la distanță care să deservească atât clienți din România, cât și proiecte din alte țări europene.

Autel Robotics, fondată în 2014, produce drone civile și profesionale și dezvoltă tehnologii proprii pentru controlul zborului, comunicații, stabilizarea imaginilor și operare automată.

Primele soluții incluse în parteneriat au fost prezentate la Romanian Security Fair 2026, unde reprezentanții producătorului au participat la discuții cu instituții și companii interesate de utilizarea dronelor pentru securitate, inspecție și monitorizare.