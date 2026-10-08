Antreprenor român cu parteneri olandezi lansează o afacere cu drone operate de la distanță. Investiții de până la 1 milion EUR în primul an

Antreprenorul român Ștefan Ecxarcu-Harfaș (FOTO) și partenerii săi olandezi lansează în România DroneFlight, o companie care va furniza firmelor servicii de supraveghere și inspecție cu drone operate inclusiv dincolo de raza vizuală a pilotului. Investiția pornește de la 300.000 EUR și poate ajunge la 1 milion EUR în primul an, odată cu achiziția de echipamente și extinderea capacității de operare.

DroneFlight România va lucra, într-o primă etapă, cu parcuri logistice și depozite, companii din energie și utilități, constructori, unități industriale și firme de securitate.

Dronele vor putea fi folosite pentru patrularea perimetrelor, verificarea alertelor de securitate, inspecția instalațiilor și a panourilor fotovoltaice, monitorizarea șantierelor sau supravegherea unor suprafețe greu de acoperit cu personal ori camere fixe.

Investiția inițială, de 300.000 EUR, va merge către dezvoltarea operațiunii locale, autorizări, pregătirea echipei, infrastructura de comandă, software și transferul de tehnologie și proceduri din Olanda. Odată cu achiziția de noi echipamente și extinderea capacității de operare, investiția totală poate urca la 1 milion EUR în primul an, potrivit companiei.

Cine este antreprenorul din spatele DroneFlight România

DroneFlight România operează prin Drone Flight Romania SRL, firmă înființată anul acesta. Partenerul antreprenorului român Ștefan Ecxarcu-Harfaș în companie este RomHold B.V., societate înregistrată în Olanda.

Ecxarcu și RomHold sunt parteneri și în Global Archive Management (GAM), companie specializată în arhivarea și managementul documentelor, condusă de antreprenorul român.

Echipa DFR/FOTO: Drone Flight Romania

Pentru dezvoltarea proiectului DroneFlight, Ecxarcu spune că lucrează cu parteneri olandezi care activează de aproximativ zece ani în industria dronelor. Operațiunea din România preia un model dezvoltat și utilizat comercial în Olanda, alături de procedurile, tehnologia și experiența necesare operării dronelor la distanță.

„Partenerii mei activează de aproximativ zece ani în industria dronelor din Olanda și mi-au propus în urmă cu câțiva ani să aducem acest model și în România. La acel moment, am considerat că piața locală nu era suficient de pregătită. Am reluat discuția anul trecut, când am văzut că tehnologia s-a maturizat, iar companiile de securitate și operatorii de infrastructură au început să caute astfel de servicii”, spune Ștefan Ecxarcu, cofondator DroneFlight România.

Cum poți păzi un depozit cu o dronă aflată într-o „cutie”

Modelul pe care compania vrea să îl dezvolte în România este de tip Drone-as-a-Service. Clientul nu trebuie să cumpere dronele, să își formeze de la zero propria echipă de piloți sau să gestioneze intern întregul proces de autorizare și mentenanță.

În funcție de proiect, DroneFlight poate furniza echipamentele, stațiile automate de andocare și încărcare, pilotarea de la distanță, monitorizarea, mentenanța și documentația necesară operațiunii.

Dronă care supraveghează un depozit/FOTO: Drone Flight Romania

Practic, o dronă poate sta într-o stație amplasată, de exemplu, într-un parc logistic sau într-o unitate industrială. Zborurile pot fi programate periodic sau declanșate atunci când apare o alertă, iar imaginile sunt transmise către dispeceratul DroneFlight sau către centrul de securitate al clientului.

Una dintre tehnologiile pe care se bazează modelul este operarea BVLOS – Beyond Visual Line of Sight, adică zborul dronei dincolo de raza vizuală directă a pilotului.

Acest tip de operare permite supravegherea și inspecția unor suprafețe extinse, pe trasee programate sau ca reacție la o alertă, fără ca pilotul să fie prezent permanent lângă aeronavă.

Pentru companii, diferența față de utilizarea punctuală a unei drone este modelul de serviciu: echipamentul poate fi integrat în operațiunile recurente de securitate, inspecție sau monitorizare, fără ca beneficiarul să construiască intern întreaga infrastructură necesară.

Zborurile dincolo de raza vizuală a pilotului au nevoie de autorizare

Operarea BVLOS este însă mai complexă decât utilizarea obișnuită a unei drone.

Astfel de operațiuni intră, de regulă, în categoria „specifică” prevăzută de legislația europeană și necesită o evaluare a riscurilor și o autorizare operațională din partea autorității aeronautice competente.

DroneFlight România spune că va oferi și consultanță pentru pregătirea operațiunilor BVLOS și a documentației SORA/PDRA, precum și suport pentru obținerea autorizărilor aplicabile fiecărui proiect. Compania va oferi, de asemenea, transfer de proceduri și expertiză către firmele de securitate care vor să își dezvolte propria capacitate de operare a dronelor.

De la o echipă de patru oameni la proiecte în alte țări europene

DroneFlight România pornește cu o echipă locală de patru persoane, cu responsabilități în zonele tehnică, operațională, comercială și de securitate.

Pe termen mediu, compania vrea să dezvolte în România o capacitate de operare și pilotare la distanță care să poată deservi atât clienți locali, cât și proiecte din alte piețe europene.

Piața pe care intră noua companie este în creștere, pe măsură ce dronele sunt utilizate nu doar pentru misiuni punctuale, ci și pentru operațiuni recurente de supraveghere, inspecție și colectare de date.

Potrivit estimărilor Comisiei Europene citate de companie, piața europeană a serviciilor cu drone poate ajunge la 14,5 miliarde EUR până în 2030, cu un ritm mediu anual de creștere de 12,3%. Același scenariu estimează crearea a aproximativ 145.000 de locuri de muncă directe în Uniunea Europeană.

DroneFlight își prezintă tehnologia la București

DroneFlight România își va prezenta serviciile la Romanian Security Fair 2026, eveniment organizat în perioada 14-16 octombrie, la Romexpo, în București.

Compania va expune o soluție de tip „drone-in-a-box”, formată dintr-o dronă și o stație automată de andocare, încărcare și lansare. La eveniment vor fi prezentate și drone specializate pentru supraveghere, intervenții civile și aplicații destinate poliției rutiere, penitenciarelor și operatorilor de infrastructură.

Ștefan Ecxarcu va susține o intervenție în deschiderea evenimentului, pe 14 octombrie, de la ora 10:00.