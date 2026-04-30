Universal Music Group vinde jumătate din participaţia la Spotify şi va dubla programul de răscumpărare de acţiuni

Gigantul Universal Music Group a anunţat că va vinde jumătate din participaţia sa de aproximativ 2,7 miliarde EUR în Spotify şi va dubla programul de răscumpărare de acţiuni, în contextul în care rezultatele din primul trimestru au fost afectate de slăbirea dolarului american, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Compania a precizat că fondurile obţinute din vânzarea participaţiei vor fi utilizate atât pentru finanţarea programului de răscumpărare de acţiuni, cât şi pentru a fi distribuite artiştilor.

Decizia vine la trei săptămâni după ce investitorul Bill Ackman a lansat o ofertă nesolicitată de 64 miliarde dolari pentru UMG, susţinând că piaţa nu reflectă corect valoarea deţinerii în Spotify. Acesta propusese anterior vânzarea participaţiei şi utilizarea unei părţi din fonduri în cadrul tranzacţiei.

Consiliul de administraţie al UMG a ales însă să acţioneze independent, aprobând vânzarea în propriile condiţii şi nu distribuirea integrală a fondurilor către acţionari, aşa cum sugerase Ackman.

Măsura permite companiei să respecte angajamentul asumat în 2018 faţă de cântăreața Taylor Swift, conform căruia veniturile obţinute dintr-o eventuală vânzare a participaţiei în Spotify vor fi împărţite cu artiştii, fără condiţii de recuperare.

UMG intenţionează, de asemenea, să lanseze un nou program de răscumpărare de acţiuni în valoare de 500 milioane EUR, supus aprobării acţionarilor, ceea ce dublează nivelul total autorizat.

Veniturile din primul trimestru au fost de 2,9 miliarde EUR, în stagnare faţă de anul precedent în termeni raportaţi, dar în creştere cu 8,1% la curs valutar constant. Profitul operaţional ajustat (EBITDA) a scăzut cu 3,8%, la 636 milioane EUR, dar a crescut cu 3,9% în termeni ajustaţi la fluctuaţiile valutare.

Printre artiştii cu cele mai mari vânzări în această perioadă s-au numărat BTS, Taylor Swift, Olivia Dean şi Morgan Wallen.