Un director din cadrul Binance explică fluctuațiile de preț la criptomonede

Kyrylo Khomiakov, director regional pentru Europa Centrală și de Est (CEE), Asia Centrală și Africa la Binance, a comentat într-un scurt articol contextul curent al pieței criptomonedelor, și a punctat cât este de important să privim în perspectivă cele mai recente mișcări de pe piață.

„Recenta scădere a pieței pe diverse clase de active, inclusiv criptomonede, a generat în mod firesc îngrijorare și incertitudine în comunitate. Vreau să recunosc provocările cu care se confruntă mulți, în special investitorii de retail, care resimt, în mod direct, impactul corecțiilor de preț. Totuși, este important să observăm că valoarea de piață și prețurile token-urilor nu reflectă pe deplin sănătatea și progresul ecosistemului crypto în ansamblu. Deși activitatea retail-ului poate înregistra o încetinire temporară, continuăm să observăm semne încurajatoare care demonstrează reziliența și dezvoltarea continuă a acestui domeniu. Aceste elemente formează o bază solidă pentru sănătatea pieței pe termen lung”, a spus Khomiakov, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Bitcoin a crescut mai mult decât S&P 500

Kyrylo Khomiakov spune că trebuie să ne uităm în perspectivă, la evoluția unei monede pe termen lung.

„Pentru a pune în perspectivă recentele mișcări ale pieței, merită să ne reamintim creșterea remarcabilă a prețului Bitcoin-ului în ultimii 6 ani. Pe 6 februarie 2020, Bitcoin era cotat la aproximativ 9.600 de dolari. Pe 6 februarie 2026, prețul era de aproximativ 65.000 $. Asta înseamnă o creștere de aproape 7 ori a valorii în acest interval de timp. Prin comparație, indicele de referință din SUA, S&P 500, a crescut aproximativ de 2 ori în aceeași perioadă (de 6 ani), ceea ce subliniază potențialul unic al Bitcoin de a genera randamente/creșteri mari, chiar și în condiții de volatilitate ridicată. Tocmai de aceea, mulți investitori continuă să vadă Bitcoin și activele digitale ca pe o componentă atractivă în portofolii diversificate, chiar și atunci când traversăm perioade de corecție. Privind imaginea de ansamblu, drawdown-urile (adică scăderea valorii unei investiții de la vârf la minim) pieței sunt o parte naturală și așteptată a ciclurilor crypto, la fel ca și în clasele tradiționale de active”, notează el.

Astfel, ceea ce contează cu adevărat pentru traiectoria pe termen lung sunt „fundamentele de bază”.

„ETF-urile americane spot pe Bitcoin dețin în prezent aproximativ 1,27 milioane BTC, în scădere ușoară față de vârful lor, în ciuda unei corecții semnificative de preț (adică 6% din oferta totală de 21 mil. BTC). Acest lucru arată că investitorii instituționali rămân implicați și încrezători în valoarea pe termen lung a activelor digitale.”, a mai punctat Khomiakov.

Companiile dețin peste 1,1 milioane BTC

„Angajamentul corporativ este, de asemenea, puternic. Doar în ianuarie 2026, companiile publice au adăugat peste 43.000 BTC în balanța lor, ducând totalul deținerilor corporative la peste 1,1 milioane BTC.Aceste mișcări reflectă o abordare strategică, pe mai mulți ani, nu reacții la fluctuațiile de scurtă durată ale pieței.”

Capitalizarea monedelor stabile este de peste 300 mld. $

„Stablecoin-urile continuă să fie fundamentul lichidității pieței crypto, cu o ofertă aproape de maximul istoric, de peste 306 miliarde de dolari, mai mult decât dublu față de nivelul din 2024. Această lichiditate substanțială susține activitatea de decontare, colateral și tranzacționare, oferind stabilitate chiar și în condițiile actuale dificile.”

Kyrylo: Masa monetară globală rămâne un factor esențial de urmărit

„Dacă ne gândim la viitor, lichiditatea macro va rămâne un factor esențial de urmărit. Dacă oferta globală de monedă va continua să crească conform proiecțiilor, cu M2 (o măsură a masei monetare care include numerarul în circulație, depozitele la vedere, precum și depozitele de economii, fondurile de piață monetară și depozitele la termen de mică valoare) al țărilor G4 putând ajunge la 105 trilioane de dolari până în 2028, activele digitale ar urma să beneficieze de această lichiditate, în timp. În paralel, tokenizarea și infrastructura on-chain avansează constant, tokenizarea activelor din lumea reală (RWA) depășind deja valoarea de 24 de miliarde de dolari. Această dinamică întărește convingerea că fundamentele industriei crypto se consolidează și se acumulează de-a lungul ciclurilor pieței.”

În concluzie, „deși mediul actual prezintă provocări, rămân optimist și încrezător în potențialul de durată al activelor digitale”, a concluzionat Kyrylo Khomiakov.



























