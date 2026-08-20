Un albanez a atras finanțări de peste 1 miliard dolari pentru startup-ul său AI

Albania, țară balcanică cu o economie de vreo 15 ori mai mică decât a României și o populație cam cât a Bucureștiului, se poate mândri deja cu doi influenți antreprenori pe scena globală a tehnologiilor de inteligență artificială. Despre Mira Murati, fosta directoare de tehnologie a OpenAI (ChatGPT) am mai scris pe StartupCafe și nu mai are rost să insistăm. Acum, însă, se afirmă un alt antreprenor AI originar din Albania.

Uljan Sharka este fondatorul și CEO-ul startup-ului Domyn, cel mai recent „unicorn” european capabil să construiască următoarele modele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) ale Uniunii Europene.

Albanez la origine, Uljan Sharka a fondat Domyn la Milano, iar în ultimii 2 ani a atras finanțări de 1,1 miliarde de dolari de la investitori, sub formă de împrumuturi și investiții de capital de risc (cu preluare de acțiuni în firmă). Informația a fost făcută publică de Sharka pentru Sifted.eu.

Uljan Sharka a povestit că a plecat din Albania la vârsta de 16 ani, pe când era la liceu. S-a dus în Italia, la studii, în anul 2008. Apoi a ajuns în Silicon Valley, lucrând, ca tânăr inginer la Apple.

În perioada 2012-2015, el a fost coordonator tehnic în cadrul Apple, potrivit CV-ului d epe Linkedin.

Pe urmă a revenit în Europa și a lansat, la Milano, în 2016, startup-ul de inteligență artificială Domyn.

Domyn spune că dezvoltă „soluții de inteligență artificială responsabilă”, pentru industrii reglementate, inclusiv pentru sectorul serviciilor financiare, administrația publică și industria grea. Arhitectura pe care o dezvoltă include modele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) și agenți AI specializați pe domenii.

În prezent, compania italiană lucrează „unul dintre cele mai mari supercomputere AI dedicate industriilor reglementate”, în parteneriat cu NVIDIA și guvernul Emiratelor Arabe Unite.

Dacă Albania sa natală încă bate de zor la poarta Uniunii Europene, Uljan Sharka, împreună cu echipa lui, a fost cooptat să conducă „ofensiva” UE în domeniul inteligenței artificiale.

În iunie 2026, un consorțiu de companii condus de Domyn, numit sugestiv Europa, a fost ales de Comisia Europeană să construiască „modelul european de AI de frontieră”.

Consorțiul condus de Domyn a câștigat Frontier AI Grand Challenge, una dintre cele mai importante inițiative europene dedicate dezvoltării unor sisteme avansate de inteligență artificială.

Proiectul Europa urmează să realieze un model de inteligență artificială de frontieră, open-source, conceput să ofere suport pentru toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, inclusiv limba română.

Scopul declarat al proiectului este de „a face tehnologiile AI de nouă generație accesibile companiilor europene, cercetătorilor, instituțiilor publice și dezvoltatorilor”.

Competiția, lansată de Comisia Europeană în februarie 2026, a provocat participanții să dezvolte un sistem AI de frontieră care să depășească 400 de miliarde de parametri – o dimensiune asociată unora dintre cele mai avansate modele aflate în dezvoltare la nivel mondial. În urma unui proces de selecție desfășurat la nivel european, consorțiul Europa, condus de Domyn, a fost desemnat câștigător.

În cadrul acordării proiectului, consorțiul Europa va primi acces, timp de un an, la până la 2,5% din întreaga capacitate de supercalcul EuroHPC, una dintre cele mai mari alocări de resurse de calcul pentru AI acordate vreodată de Uniunea Europeană.

„Acesta este un moment definitoriu pentru inteligența artificială europeană”, a declarat, în iunie 2026, Uljan Sharka, CEO și fondator al Domyn. „Comisia Europeană și-a propus să identifice un singur consorțiu capabil să construiască un model AI de frontieră pentru Europa, iar noi suntem mândri că Europa a fost selectat.

Modelul AI în sine „este important, dar și mai important” pentru Domyn este să dezvolte „expertiza, infrastructura și capacitatea științifică necesare pentru a-l realiza”.

„Această capacitate va contribui la modelarea viitorului inteligenței artificiale europene pentru mulți ani de acum înainte” - susține compania milaneză.