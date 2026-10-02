România obține prima medalie de podium din istorie la WorldSkills. Un student din Cluj a luat bronzul la Shanghai

România a obținut prima sa medalie de podium la competițiile internaționale WorldSkills, considerate unele dintre cele mai importante concursuri mondiale dedicate meseriilor și competențelor profesionale. Bogdan Nimerenco, student la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a câștigat medalia de bronz la WorldSkills Shanghai 2026, la secțiunea Digital Interactive Media Design. Un alt tânăr român, David-George Muhuleț, elev în București, a primit Medalia de Excelență în domeniul Hotel Reception.

Competiția WorldSkills Shanghai 2026 s-a desfășurat în perioada 22-27 septembrie, în China, și a reunit 1.385 de tineri din 68 de țări și regiuni, care au concurat în 64 de meserii. România a fost reprezentată de 13 elevi și studenți, înscriși în 11 secțiuni.

Este cel mai bun rezultat obținut de echipa României în primii 10 ani de activitate ai WorldSkills Romania.

Bronz pentru România într-o meserie introdusă pentru prima dată la WorldSkills

Bogdan Nimerenco, student la Departamentul de Jurnalism și Media Digitală al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul UBB Cluj-Napoca, a obținut medalia de bronz la Digital Interactive Media Design.

Secțiunea a fost introdusă pentru prima dată anul acesta în competiția WorldSkills și combină competențe de design vizual, UX/UI, comunicare digitală și dezvoltarea de experiențe interactive.

Studentul român a primit și titlul Best of Nation, acordat competitorului cu cel mai bun rezultat din delegația unei țări.

El a fost pregătit de lect. univ. dr. George Prundaru, expert WorldSkills Romania pentru această secțiune.

Este prima medalie de podium câștigată de România la o competiție internațională WorldSkills.

Medalie de Excelență în industria ospitalității

Al doilea rezultat important al delegației României a fost obținut de David-George Muhuleț, elev la Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” din București.

El a primit Medalia de Excelență la categoria Hotel Reception, distincție acordată competitorilor care ating standardul internațional stabilit de WorldSkills.

În cele patru zile de concurs, elevul român a trecut prin probe de Front Office, Back Office, Group și Speed, care au testat competențe precum relația cu oaspeții, gestionarea rezervărilor, analiza rapoartelor, lucrul în echipă și capacitatea de a lua decizii rapid.

Pregătirea sa a fost coordonată de prof. Florența Larisa Ile, la centrul de training WorldSkills Hotel Reception Romania din Hilton Garden Inn Bucharest Airport. În 2025, David-George Muhuleț câștigase Competiția Națională WorldSkills Tourism & Hospitality.

România și-a îmbunătățit scorul față de ediția din 2024

România a participat anul acesta la mai multe secțiuni și cu o echipă mai numeroasă decât la WorldSkills Lyon 2024.

La Shanghai au concurat 13 români în 11 meserii, față de 11 competitori în 9 secțiuni la ediția precedentă.

Potrivit datelor WorldSkills citate de organizația din România, scorul mediu al echipei a crescut de la aproximativ 662 de puncte în 2024 la 679 de puncte în 2026.

România a trecut astfel de pe locul 47 din 60 de țări și regiuni participante, la ediția din Lyon, pe locul 44 din 65 în clasamentul după scorul mediu de la Shanghai. La ediția din 2024, România obținuse două Medalii de Excelență.

De la instalații electrice și sudură la robotică și rețele IT

Românii au concurat la Shanghai în 11 domenii:

Automobile Technology, Cooking, Digital Interactive Media Design, Electrical Installations, Hotel Reception, ICT Network Infrastructure, Mechanical Engineering CAD, Mechatronics, Plumbing and Heating, Robot Systems Integration și Welding.

Pentru România, ediția din acest an a însemnat și primele participări la discipline precum instalații electrice, instalații sanitare și termice, sudură și Digital Interactive Media Design.

Pregătirea competitorilor s-a făcut în colaborare cu universități, licee și companii. Printre firmele și organizațiile implicate în pregătirea sau susținerea echipei se numără BDT Ford, Carrefour România, FANUC România, Festo România, Orange România, Hilton Garden Inn, Apa Nova București și Voestalpine Railway Systems Romania.

Participarea delegației a fost cofinanțată prin programul Erasmus+.

„Participarea la WorldSkills Shanghai 2026 reprezintă mai mult decât o competiție”, spune Victor Dumitrache, director de programe WorldSkills Romania, care subliniază că astfel de concursuri permit aducerea în România a standardelor internaționale de pregătire profesională și consolidarea colaborării dintre școli și companii.

WorldSkills Romania este o organizație non-profit fondată în 2016 și membră a WorldSkills International și WorldSkills Europe. Organizația lucrează împreună cu instituții de învățământ și mediul de afaceri pentru organizarea competițiilor și pregătirea tinerilor pentru concursurile internaționale de meserii.

Următoarele competiții internaționale la care vor putea participa tinerii români sunt EuroSkills Düsseldorf 2027, în Germania, și WorldSkills Aichi 2028, în Japonia.