S-a mai lansat o aplicație online românească de contabilitate. Investiție de 1 milion EUR

Antreprenorii și contabilii din România mai au la dispoziție o aplicație online românească de contabilitate: Declaro, lansată recent cu o investițite de aproape 1 milion EUR.

Aplicația, destinată în special antreprenorilor care conduc firme mici, integrează facturarea, e-Factura, SPV, tranzacțiile bancare, documentele și informațiile financiare ale firmei, potrivit unui comunicat transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Aplicația preia o mare parte din activitățile administrative și repetitive, astfel că expertul contabil își poate concentra timpul pe verificare, consultanță și relația cu antreprenorul.

„Vrem să le dăm contabililor instrumentele pentru a-și practica meseria la nivelul pregătirii lor: să verifice, să explice, să consilieze și să fie aproape de client. Tehnologia preia rutina, iar expertul își folosește timpul acolo unde creează cea mai mare valoare. Eficiența acestui model ne permite să facem serviciul accesibil unui număr tot mai mare de firme mici și să păstrăm același standard de calitate pe măsură ce businessul crește”, declară Alexandru Puiu, CEO și cofondator al Declaro.

Facturile din SPV și tranzacțiile bancare sunt preluate automat, iar mesajele din SPV sunt verificate la fiecare 15 minute. Datele despre profit, taxe, facturi de încasat și dividende sunt actualizate și prezentate antreprenorului într-un limbaj simplu.

„Componenta tehnologică este completată de serviciul oferit de experți contabili dedicați. Contabilii care intră în sistem trec printr-un proces de selecție și pregătire pe metodologia Declaro, urmat de evaluare și specializare continuă, având acces la know-how-ul comunității de experți din rețea”, se mai arată în comunicatul remis redacției.

Aplicație românească de contabilitate, investiție inițială de aproape 1 milion EUR

Investiția inițială de aproximativ 1 milion EUR în Declaro provine de la fondatori și investitori privați. Circa 60-70% din sumă a fost direcționată către componenta tehnologică, în principal prin resurse interne.

Cea mai mare parte a aplicației și a infrastructurii tehnologice a fost creată de programatorii firmei. Aplicația folosește punctual instrumente de inteligență artificială, în special pentru extragerea datelor din anumite documente, în timp ce verificarea acurateței informațiilor și procesarea contabilă sunt realizate în software-ul propriu.

Firma urmărește astfel să păstreze controlul asupra tehnologiei, unul dintre activele centrale ale businessului.

Alexandru Puiu, CEO și cofondator al Declaro, are peste 15 ani de experiență în audit, consultanță, optimizarea proceselor și servicii financiare digitale. Și-a început cariera în audit la KPMG, a lucrat ulterior în consultanță de management, iar între 2018 și martie 2025 a fost Chief Operating Officer la Keez. În 2026, a cofondat Declaro, proiect pe care îl construiește astăzi alături de echipă, la intersecția dintre contabilitate, tehnologie și antreprenoriat.

În prezent, Declaro se apropie de 200 de clienți, procesează circa 25.000 de tranzacții lunar și vizează 1.000 de clienți în următoarele 12 luni.

Ideea de a lansa o astfel de aplicație a pornit de la diferența de acces la informație dintre companiile mari și firmele mici. Organizațiile mari lucrează de ani buni cu ERP-uri, echipe financiare și informații actualizate rapid, în timp ce pentru mulți antreprenori mici contabilitatea a rămas un proces retrospectiv, iar informația ajunge după perioada în care ar fi putut fi folosită în deciziile de business. Digitalizarea accelerată a administrației fiscale din ultimii ani a creat contextul în care acest decalaj poate fi redus.