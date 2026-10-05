How to Web aduce peste 200 de investitori și reprezentanți ai 80 de fonduri și instituții la București

Peste 200 de investitori din România și din Europa se reunesc la București, la Investors Summit din cadrul evenimentului How to Web, într-una dintre cele mai ample prezențe ale ecosistemului european de venture capital organizate până acum în țară, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Evenimentul reunește reprezentanți ai peste 80 de fonduri și instituții, de la unele dintre cele mai cunoscute fonduri europene de venture capital și investitori instituționali până la limited partners care finanțează, la rândul lor, fondurile din regiune.

Pe lângă numărul și profilul participanților, miza pentru România este accesul direct la o comunitate de investitori care, de regulă, se întâlnește în marile centre europene de tehnologie și venture, transmit organizatorii.

Bucureștiul devine un punct de întâlnire între fondurile care caută companii în care să investească, investitorii care finanțează aceste fonduri și ecosistemul de tehnologie din România și Europa Centrală și de Est. Pentru piața locală, astfel de conexiuni pot facilita atragerea capitalului internațional și pot crește vizibilitatea în rândul investitorilor interesați de regiune.

Investors Summit este singurul eveniment de acest tip din România care reunește, la această scară, investitori locali și internaționali. Summitul are loc pe 6 octombrie 2026, în ziua premergătoare conferinței How to Web. Evenimentul este privat, dedicat exclusiv comunității de investitori, iar accesul este rezervat participanților cu Investor Ticket. Detaliile legate de eveniment sunt comunicate direct participanților eligibili.

Printre investitorii care participă la eveniment se numără reprezentanți ai Atomico, General Catalyst, Creandum, Eurazeo, Speedinvest, Earlybird Venture Capital, Dawn Capital, Cherry Ventures, Passion Capital, Credo Ventures, Inovo.vc, Underline Ventures, OTB Ventures, Market One Capital, PortfoLion Capital Partners, LAUNCHub Ventures, Eleven VC, BCR Seed Starter, BrightCap Ventures, European Investment Fund și EBRD Venture Capital.

Investors Summit reunește investitori cu roluri diferite în ecosistem: fonduri care caută companii cu potențial de creștere internațională, investitori instituționali și limited partners. În centrul discuțiilor se află o întrebare care devine tot mai importantă pentru Europa Centrală și de Est: unde va merge capitalul în următorul ciclu de investiții și ce loc poate ocupa regiunea în această redistribuire?

Prima conversație a Investors Summit, „Investing in CEE: What’s hot, what’s not. Where will smart money go in 2027?”, îi aduce împreună pe Karol Lasota, Partner la Inovo VC și Adrian Roșoagă, Chief Investment Officer la BCR Seed Starter. Investitorii vor analiza evoluția pieței regionale în 2026, sectoarele și tipurile de companii care atrag tot mai mult capital, dar și domeniile în care interesul investitorilor nu s-a concretizat încă în rezultate.

O a doua conversație se concentrează pe investitorii care finanțează fondurile de venture capital și pe modul în care acestea trebuie să se adapteze schimbărilor din piață. „Follow the money: LP views on how European VCs should adapt to market changes” îi reunește pe Camelia Drăgoi, Senior Mandate Manager la European Investment Fund, Karim Menn, Principal la Wunderland Capital, și Ertan Can, Partner la Multiple Capital.

Discuția pornește de la schimbările prin care trece piața europeană de venture capital, pe măsură ce AI, deep tech și noile tehnologii influențează prioritățile investitorilor și modul în care este atras capitalul. Printre temele abordate se numără criteriile urmărite de limited partners atunci când aleg fondurile în care investesc, cât capital este disponibil pentru venture, ce piețe și strategii atrag investitorii instituționali și cum se adaptează fondurile europene la schimbările din piață.

Investors Summit va include și o conversație despre evoluția venture capitalului în Europa Centrală și de Est în ultimele două decenii. Ondřej Bartoš, General Partner la Credo Ventures, unul dintre investitorii care au contribuit la dezvoltarea ecosistemului regional de venture, va discuta cu Tytus Cytowski, fondator Cytowski & Partners, despre companiile care au crescut la nivel internațional, deciziile de investiții care au stat în spatele unora dintre cele mai importante portofolii din CEE și lecțiile care pot defini următoarea generație de investitori.

Prezența la București a investitorilor activi la nivel european vine într-un moment în care Europa Centrală și de Est încearcă să își consolideze poziția pe piața europeană de venture capital, dincolo de reputația construită în jurul talentului tehnic și al companiilor dezvoltate eficient. Una dintre mizele pentru regiune este atragerea unui volum mai mare de capital internațional, dezvoltarea fondurilor locale și facilitarea accesului companiilor din CEE la investitori internaționali.

În acest context, Investors Summit completează programul conferinței How to Web și rolul evenimentului de a conecta ecosistemul regional cu investitori și surse de capital global. Formatul privat le oferă participanților ocazia să discute despre evoluția pieței, să dezvolte relații cu alți investitori și să analizeze oportunitățile și provocările pentru investițiile în Europa Centrală și de Est în următorii ani.

Investors Summit este realizat cu BCR Seed Starter Romania ca partener principal, în parteneriat cu Underline Ventures, cu sprijinul European Investment Fund (EIF), Cytowski & Partners și Tukel Accounting.

Conferința How to Web aduce anual la București fondatori, investitori, lideri din tehnologie și profesioniști care construiesc și dezvoltă companii în Europa. Ediția din 2026 pune în centrul conversației întrebarea „What will you build when you can build anything?”, într-un moment în care AI schimbă viteza cu care pot fi create produse, companii și noi modele de business.