Republica Moldova are „cel mai rapid” ecosistem de startup-uri din Europa, urcând 8 locuri în topul mondial

Startup Moldova Foundation a primit un premiu internațional în numele ecosistemului de startup-uri din Republica Moldova, după ce țara a fost recunoscută drept ecosistemul de startup-uri cu cea mai rapidă creștere din Europa la Startup Ecosystem Awards 2026, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Scorul Republicii Moldova, ajustat în funcție de populație, în Global Startup Ecosystem Index (StartupBlink) a crescut cu 91,9% între edițiile din 2025 și 2026, cea mai mare rată de creștere din Europa și a treia cea mai mare la nivel mondial.

În același top global, Moldova a urcat 8 locuri pentru a ocupa locul 82 la nivel global și locul 21 în Europa de Est. Chișinău ocupă locul 464 la nivel mondial și locul 35 în Europa de Est, plasând capitala printre primele 500 de orașe din lume pentru startup-uri.

StartupBlink descrie țara prin combinarea modernizării reglementărilor, mediului de afaceri favorabil fondatorilor, reformelor orientate spre UE și a unui bazin tot mai mare de talente tehnice.

Indicele evaluează ecosistemele în trei dimensiuni mari, cantitatea de startup-uri, calitatea ecosistemului și mediul de afaceri, și în 2026 acoperă peste 1.500 de orașe și 120 de țări.

„Această recunoaștere este importantă deoarece arată că ecosistemul startup-urilor din Moldova nu crește în jurul unei companii, a unui program sau a unui eveniment — ecosistemul în sine devine mai puternic. Moldova are cea mai mare densitate de startup-uri tehnologice pe cap de locuitor din Europa și vedem mai mulți fondatori care construiesc produse pentru piețele internaționale, mai mulți investitori care privesc Moldova și o rețea mult mai densă de acceleratori, mentori, comunități tehnologice și parteneri care sprijină companiile în diferite stadii de creștere. Piața internă mică a Moldovei i-a împins întotdeauna pe antreprenorii noștri să gândească global de la început. Ceea ce se schimbă acum este mediul din jurul lor. Fondatorii au acces la talente tehnice puternice, cadrul fiscal MITP 7%, noi instrumente de finanțare, rețele internaționale de investitori și o comunitate din ce în ce mai conectată. Următoarea noastră provocare este de a converti acest impuls în produse mai competitive la nivel global, runde de investiții mai mari, ieșiri de succes și companii de mare valoare care continuă să-și construiască echipele și proprietatea intelectuală din Moldova”, a declarat Olga Melniciuc, Director Executiv al Startup Moldova Foundation.

Peste 300 de startup-uri sunt active în Moldova, iar startup-urile tech locale au atras investiții de peste 17 milioane dolari în 2025, o combinație de investiții de capital, finanțare convertibilă, granturi, investitori privați și fonduri internaționale de risc.

Companiile din Republica Moldova beneficiază de Moldova Innovation Technology Park (MITP), primul e-Park la nivel național din Europa. Companiile rezidente eligibile beneficiază de un singur impozit de 7% din veniturile din vânzări, înlocuind mai multe impozite și contribuții separate, alături de raportarea fiscală simplificată și capacitatea de a opera virtual de oriunde din Moldova. Statul a garantat stabilitatea regimului de 7% până la 31 decembrie 2035.

Cadrul include, de asemenea, Viza IT, care simplifică procesul de angajare și rezidență pentru directori străini, investitori și specialiști în tehnologie de înaltă calificare, oferind companiilor un alt instrument pentru construirea echipelor internaționale din Moldova.

În același timp, Moldova Innovation Fund, lansat recent și operat de MITP, are un buget inițial de peste 1 milion EUR și planifică 4 runde de finanțare pe parcursul a doi ani pentru proiecte tehnologice pre-seed și în stadiu incipient, sprijinind fondatorii prin validare, prototipare și dezvoltare de produse.

Startup Moldova dezvoltă și susține ecosistemul antreprenorial și de inovare al Republicii Moldova. Acesta conectează fondatorii de tehnologie, investitorii, corporațiile, mentorii și partenerii ecosistemici prin programe de dezvoltare a startup-urilor, facilitarea investițiilor, parteneriate internaționale, evenimente emblematice, date ecosistemice și inițiative de politică publică.