UE va impune încărcătorul universal USB C la laptopuri și monitoare, de la finalul anului 2028

Comisia Europeană a actualizat, luni, cerințele în materie de proiectare ecologică pentru sursele externe de alimentare (EPS-uri), urmând astfel ca laptopurile și monitoarele introduse pe piața unică a UE să aibă neapărat încărcător universal USB C începând de la finalul anului 2028.

Începând cu 28 decembrie 2024, USB C a devenit standardul obligatoriu pentru încărcătoarele pentru aparatele electronice de dimensiune mică și medie vândute în UE: telefoane, tablete, camere digitale, căști, console de jocuri video, boxe portabile, cititoare e-book, mouse-uri, tastaturi și sisteme de navigație, printre altele.

Din aprilie 2026, directiva UE privind încărcătorul comun ar fi urmat să se pentru laptop-uri.

Producătorii de laptopuri au mai primit însă răgaz pentru conformare până la finalul anului 2028.

În plus, un nou „logo UE pentru încărcătorul comun” va ajuta consumatorii să identifice dispozitivele compatibile și să ia decizii în cunoștință de cauză, mai spune acum Comisia Europeană.

„Normele vor intra în vigoare până la sfârșitul anului 2028, astfel încât producătorii au la dispoziție trei ani ca să se pregătească pentru a se conforma modificărilor” - a precizat Comisia Europeană, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, a declarat:

„Existența unor încărcătoare comune pentru telefoanele noastre inteligente, laptopurile și alte dispozitive pe care le folosim zilnic este o mișcare inteligentă care pune consumatorii pe primul loc, reducând în același timp deșeurile energetice și emisiile. Schimbarea practică pe care o introducem astăzi cu privire la sursele externe de alimentare va ajuta europenii să economisească bani și, în același timp, va reduce impactul nostru asupra mediului, dovedind că inovarea poate stimula atât progresul, cât și responsabilitatea. Prin această inițiativă, UE urmărește să modeleze un viitor în care tehnologia să funcționeze mai bine pentru toți și pentru planetă”.

Se preconizează că prin noul standard se vor genera economii anuale de aproximativ 3% din consumul de energie pe durata ciclului de viață al EPS-urilor până în 2035 și vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 9% și emisiile de poluanți cu 13%. Pentru consumatori, aceasta înseamnă economii potențiale de aproximativ 100 de milioane EUR pe an, conform estimărilor Comisiei Europene.