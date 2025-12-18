Salariul minim 2026: „Guvernul ne păcălește pe toți”- reprezentantul patronilor IMM România

„Guvernul a reușit, încă o dată, să nemulțumească pe toată lumea” prin decizia luată în cadrul coaliției de guvernare, privind majorarea salariului minim cu 275 de lei de la 1 iulie 2026, consideră președintele federației patronale IMM România, Florin Jianu.

Sindicatele ceruseră majorarea salariului minim cu 300 de lei de la 1 ianuarie 2026, iar patronatele voiau înghețarea salariului minim tot anul 2026. În schimb, liderii coaliției de guvernare au decis creșterea salariului minim brut de la 4.050 lei la 4.325 lei, începând cu 1 iulie 2026.

„Guvernul a reușit, încă o dată, să nemulțumească pe toată lumea prin acest tip de decizie. În economie, deciziile n-ar trebui luate într-o coaliție strict politică. Deciziile ar trebui luate în funcție de realitatea economică. IMM-urile sunt afectate. În primele 10 luni ale anului 2025, avem 136.000 de firme închise mai mult decât anul anterior, la un loc. Avem mai multe firme închise decât firme deschise.

Pentru anul 2026 era mai necesar să menținem salariul minim pe economie, să reașezăm economia. Mi se pare o lipsă de respect față de dialogul social pentru că decizia a fost luată într-o coaliție politică” - a comentat Florin Jianu, într-o conferință.

El crede că, de fapt, statul este singurul care are de câștigat din creșterea salariului minim pe economie, în condițiile unui nivel crescut al taxării muncii.

„Ne cramponam de salariul minim pe economie, de fapt, în care Guvernul ne păcălește pe toți. El încasează mai mult, pe antreprenor îl costă mai mult, iar angajatul nu vede mai mulți bani în buzunar, pentru că deja 50% din ei i-a luat statul înainte să vadă acei bani” - a spus Jianu.

Microîntreprinderile, lovite și de scăderea pragului cifrei de afaceri pentru impozitare

De la 1 ianuarie 2026 scade de la 250.000 EUR la 100.000 EUR plafonul cifrei de afaceri până la care firmele se mai pot încadra la regimul de impozitare pe venitul microîntreprinderii, de 3%, în loc de impozitarea pe profit, de 16%.

Florin Jianu, reprezentantul IMM-urilor, consideră că guvernanții ar fi trebuit să negocieze mai bine cu Comisia Europeană și să nu scadă plafonul la micro.

„Comisia Europeană nu a impus niciun fel de prag. În PNRR nu erau cuprinse praguri de impozitare a microintreprinderilor. Acest prag de 100.000 EUR a mai fost în economie acum 10 ani. Dar având în vedere cum evoluează economia, acest prag ar trebui să fie 500.000 EUR” - a spus el.

Reprezentantul patronilor IMM consideră că trecerea unor firme din regimul micro la reimul de impozit pe profit va trimite, de fapt, societățile în zona evaziunii fiscale.

„Când ai un astfel de impozit simplu, ai predictibilitate în economie. Când ai un prag scăzut, nu faci altceva decît să încurajezi economia la negru. Unele dintre microîntreprinderi nu au o rată a profitului care să încurajeze trecerea la impozitul pe profit. Alții intră în economia la negru” - a adăugat Florin Jianu.