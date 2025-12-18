Controale ANAF: Amenzi de 3,5 milioane EUR date comercianților care au încălcat plafonarea prețurilor la alimentele de bazǎ

Antifrauda ANAF a dat, în urma unor controale desfășurate în perioada august-noiembrie 2025, amenzi de aproape 18 milioane de lei (circa 3,5 milioane EUR) unor comercianți care au încălcat regulile de plafonare a prețurilor la alimentele de bază.

„Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a desfǎşurat o serie de acțiuni operative de control în cadrul unui demers național ce are ca obiectiv verificarea respectării prevederilor Ordonanței de Urgențǎ a Guvernului nr. 67/2023 care instituie măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a prețurilor pentru anumite categorii de produse alimentare de bază”, transmite ANAF.

Controalele vor continua și în perioada sărbătorilor de iarnă, „interval caracterizat prin creșterea cererii de consum și în care există un risc sporit de majorare nejustificatǎ a prețurilor”, mai spune Fiscul.

Controalele au vizat hypermarketuri din mai multe rețele și au avut ca scop:

verificarea modului de aplicare a plafoanelor de adaos comercial prevăzute de OUG nr. 67/2023;

analiza structurii prețurilor practicate de operatorii economici pe întreg lanțul de aprovizionare;

identificarea practicilor comerciale neconforme și a eventualelor mecanisme de eludare a cadrului legal;

protejarea intereselor consumatorilor finali, în special în perioade cu presiune ridicată asupra prețurilor produselor de bază.

Lista produselor supuse plafonării adaosului comercial

Plafonarea adaosului comercial se aplică următoarelor categorii de produse alimentare de bază, destinate consumului populației:

Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300 - 500 grame, fără specialităţi,

Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT,

Brânză telemea de vacă vrac,

Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame,

Făină albă de grâu"000" până la 1 kg,

Mălai până la 1 kg,

Ouă de găină calibrul M,

Ulei de floarea-soarelui până la 2 l,

Carne proaspătă pui,

Carne proaspătă porc,

Legume proaspete vrac,

Fructe proaspete vrac,

Cartofi proaspeţi albi vrac,

Zahăr alb tos până la 1 kg,

Smântână- 12% grăsime,

Unt până la 250 grame,

Magiun până la 350 grame.

Pentru aceste produse, operatorii economici din lanțul de producție, distribuție și comerț au obligația de a respecta limitele maxime de adaos comercial. Cei care nu respectă măsurile, riscă o amendă cuprinsă între 100.000 lei și 2 milioane lei, în funcție de gravitatea faptei.

DGAF a verificat până în prezent 19 operatori economici din domeniile procesării, distribuției, importurilor și achizițiilor intracomunitare, în principal operatori economici de retail și hipermarketuri și punctele de lucru aparținând acestora, fiind analizate fluxurile comerciale aferente produselor supuse plafonării adaosului comercial.

În urma verificărilor, s-au descoperit mai multe situații de nerespectare a plafonului de adaos comercial, fiind aplicate 11 sancțiuni contravenționale, în cuantum total de 17,8 milioane de lei (din care 10 amenzi aplicate la hipermarketuri).

Antifrauda ANAF continuă atât activitățile de monitorizare cât și de control, cu accent pe: operatori retail și hipermarketuri; operatori care realizează operațiuni de import și achiziții intracomunitare; întreg fluxul comercial la operatori cu risc fiscal ridicat.



