Amenzi mai mari pentru munca „la negru”, de la 1 ianuarie 2026. Ce trebuie să știe firmele

Începând cu 1 ianuarie 2026, amenzile aplicate pentru munca „la negru” vor fi majorate substanțial, potrivit Legii nr. 239/2025 din Pachetul 2 fiscal, act normativ care introduce totodată și alte modificări importante pentru mediul de afaceri.

Astfel, începând cu anul viitor, primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă se sancționează cu amendă de 40.000 de lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 1 milion de lei.

Legea nr. 239/2025 modifică articolul 260 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, care prevedea până în prezent amenzi de 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată muncind ilegal, fără ca valoarea totală a sancțiunilor să depășească 200.000 de lei.

Ce modificări aduce Legea nr. 239/2025:

„Art. XXXIV. La articolul 260, alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: „e) prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), se sancționează cu amendă de 40.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 1.000.000 lei”.

Consultantul fiscal Cornel Grama a explicat, într-o postare pe Facebook, impactul concret al noilor sancțiuni pentru munca nedeclarată asupra angajatorilor.

„În prezent: 20.000 lei/persoană

max. 200.000 lei amendă cumulată exemplu: 15 persoane x 20.000 lei = 300.000 lei dar maxim e 200.000 lei

30 persoane x 20.000 lei = 600.000 lei dar maxim e 200.000 lei De la 1 ianuarie 2026: 40.000 lei/persoană

max. 1 milion lei amendă cumulată exemplu: 15 persoane x 40.000 lei = 600.000 lei

30 persoane x 40.000 lei = 1,2 milioane lei dar maxim e 1 milion lei”, a explicat Cornel Grama.

Așadar, începând cu 1 ianuarie 2026, amenzile pentru munca nedeclarată se vor dubla per persoană, de la 20.000 la 40.000 lei, iar plafonul maxim cumulativ va crește de cinci ori, de la 200.000 la 1 milion de lei.

Amintim că a angajatorii mai au la dispoziție câteva zile pentru a realiza tranziția obligatorie la REGES Online, termenul-limită fiind 31 decembrie 2025.

Doi specialiști de la firma de contabilitate D&C Conta, care oferă și servicii de salarizare și administrare de personal, au explicat pentru StartupCafe.ro ce trebuie să știe firmele și salariații în această etapă finală.

Migrarea de la Revisal la REGES Online aduce provocări pentru angajatori, una dintre cele mai frecvente fiind legată de calitatea datelor istorice: erori vechi, câmpuri incomplete, contracte cu situații particulare (detașări, suspendări, sporuri, timp parțial etc.) care cer verificare atentă înainte/după preluare.

O altă provocare ține de obligativitatea completării în REGES a unor date care nu au fost inițial cerute prin Revisal. Toate acestea înseamnă timp suplimentar de lucru, respectiv un cost suplimentar pus în sarcina antreprenorilor. Iar cum luna decembrie este foarte scurtă, datorită vacanței de Crăciun, s-ar putea intra în criză de timp, avertizează Daniel Sandu și Alina Matei.

