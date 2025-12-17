Salariul minim 2026, înghețat 6 luni. Impozitul IMCA tăiat pe jumătate (coaliție)

Salariul minim pe economie, inclusiv în firmele private, va fi înghețat în primele 6 luni ale anului 2026, urmând să crească de la 1 iulie, potrivit acordului la care au ajuns liderii coaliției de guvernare PSD-PNL-UDMR-USR-minorități.

Salariul minim pe economie va crește abia de la 1 iulie 2026, de la 4.050 de lei la 4.350 de lei, conform înțelegerii. Majorarea a fost propusă de PSD, potrivit surselor HotNews.

Pentru calculul pragurilor de plată și valorii contribuției la sănătate (CASS), la veniturile din activități independente și PFA, salariul minim luat în considerare este cel de la termenul depunerii declarației unice, 25 mai (2026). Prin urmare, și în anul 2026, pragul pentru CASS rămâne același ca în prezent, calculat la salariul minim de 4.050 de lei (6, 12, 24 salarii minime).

De asemenea, impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) aplicat unor companii mari va scădea de la 1% la 0,5%, de la 1 ianuarie 2026. Această propunere a fost făcută de PNL, conform acelorași surse. În prezent, impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), introdus de la 1 ianuarie 2024, prin Legea 296/2023, este 1% și se aplică unor firme cu cifra de afaceri peste 50 de milioane de euro. Din 2026, IMCA ar urma să scadă la 0,5%, dar patronii de companii ceruseră eliminarea completă a acestui impozit.

Calcule: costul salarial care ar fi suportat în plus de patroni, cu salariul minim, la creșterea minimă propusă de sindicaliști - brut, net, complet

O creștere a salariului minim brut cu 300 de lei ar însemna procentual majorarea cu 7,4% în 2026 comparativ cu nivelul din 2025.

La salariul minim actual, de 4.050 de lei brut, de la 1 ianuarie 2025, salariul minim net pe care un angajat îl primește „în mână” este de 2574 lei, cu aplicarea scutirii de taxe pe suma de 300 de lei din salariul minim. Firmele suportă un cost salarial complet la salariul minim de 4.134 lei.

Dacă salariul minim brut ar crește la 4.350 de lei, cu menținerea sumei actuale de 300 de lei scutite de taxe, angajații ar primi „în mână” un salariul minim net de 2.750 lei, iar firmele ar suporta un cost salarial complet de 4.441 lei.

Așadar, patronii ar suporta o creștere cu salariul minim de 307 lei (7,4%) în 2026 față de 2025.