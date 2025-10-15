UE vrea să formeze 200.000 de lucrători calificați, la Academia Europeană pentru Materiale Avansate

Comisia Europeană și Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) au lansat, miercuri, Academia Europeană pentru Materiale Avansate, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Academia, condusă de comunitatea de inovare europeană EIT RawMaterials, își propune să formeze o „forță de muncă pregătită pentru viitor”, pentru a stimula „poziția de lider a Europei” în domeniul materialelor avansate, al inovării și al sustenabilității.

Materialele avansate sunt materiale noi sau îmbunătățite cu performanțe superioare care fac posibile tehnologii mai ecologice, mai sigure și mai eficiente. Printre ele se numără materiale pentru energie curată, pentru mobilitate sustenabilă, pentru dispozitive digitale și construcții reziliente, care sprijină tranziția verde și cea digitală a Europei și consolidează competitivitatea industrială.

„Răspunzând nevoii urgente a Europei de lucrători calificați în aceste sectoare, academia își propune să formeze 200.000 de persoane până în 2029” - susține CE.

Această inițiativă sprijină o viitoare lege europeană privind materialele avansate, planificată pentru 2026.

„Actul legislativ va sprijini întregul ciclu de viață al materialelor avansate, pentru a aduce mai rapid inovațiile pe piață și pentru a stimula producția și disponibilitatea în întreaga UE. O forță de muncă calificată va fi esențială pentru ca acest lucru să fie posibil” - mai spune executivul european.