UE lansează două strategii pentru accelerarea adoptării inteligenței artificiale în industrii și știință

Comisia Europeană lansează Strategia privind Aplicarea IA (AI Apply Strategy) și Strategia privind Aplicarea IA în Știință (AI in Science Strategy) pentru accelerarea implementării tehnologiei în industrii și în sectorul public.

Prima strategie își propune să stimuleze adoptarea pe scară largă a IA în sectoarele strategice și publice, ca sănătatea, industria farmaceutică, energia, mobilitatea, producția industrială, construcțiile, agroalimentare, apărarea, comunicațiile și cultura. De asemenea, IMM-urile vor fi sprijinite pentru introducerea inteligenței artificiale în operațiunile lor, a transmis Comisia într-un comunicat.

Printre măsurile concrete se numără înființarea de centre avansate de screening bazate pe IA pentru asistența medicală și sprijinirea dezvoltării de modele de frontieră și IA agentică adaptate sectoarelor precum industria prelucrătoare, mediul și industria farmaceutică.

Prin Apply AI Strategy, CE mobilizează aproximativ 1 miliard EUR. Odată cu strategia, Comisia Europeană lansează și Alianța „Apply AI”, un forum care reunește industria, sectorul public, mediul academic, partenerii sociali și societatea civilă, iar un observator AI va monitoriza tendințele în inteligență artificială și va evalua impactul sectorial.

AI in Science Strategy

A doua strategie lansată de Uniunea Europeană, prin Comisie, vrea să stimuleze inovarea științifică bazată pe AI. În centrul acesteia stă RAISE („the Resource for AI Science in Europe”), un institut european virtual care va coordona resursele AI pentru dezvoltare și aplicare în știință.

De aceea, în materie de acțiuni, Comisia vrea să atragă oameni de știință de top la nivel global și profesioniști de înaltă calificare prin programul „Choose Europe”. Uniunea: