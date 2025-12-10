Fostul premier Florin Cîțu dă consultanță proiectului DraculaLand, pe noua sa firmă

Dacă vă interesează ce mai face acum fostul prim-ministru al României, Florin Cîțu: anul acesta și-a deschis o firmă de „strategie-macro-finanțare”, iar acum a anunțat că dă consultanță proiectului DraculaLand, un parc tematic pe care oamenii de afaceri Dragoș Dobrescu și George Toader susțin că vor să-l dezvolte lângă București, cu o investiție care ar urma să ajungă la 1 miliard EUR.

Firma pe care Cîțu a deschis-o la Râmnicu Vâlcea, BNW Advisory, susține că este „un pilon strategic al dezvoltării proiectului, fiind responsabilă de ingineria întregului ciclu de capital și de administrarea strategiei de dezvoltare într-un context macroeconomic financiar complex”.

BNW mai spune acum că, în proiectul DraculaLand are mandat pentru o serie întreagă de operațiuni: „optimizarea structurii de capital prin vehicule investiționale dedicate (SPV), dezvoltarea arhitecturii de risc suveran pe baza sistemelor proprii de analiză, planificarea secvenței de apeluri de capital și a etapelor de construcție pentru reducerea riscului de execuție, precum și coordonarea relației cu investitorii instituționali globali pentru plasamente de equity, finanțări de tip project finance și instrumente structurate”.

„Acest parteneriat se bazează pe o ambiție comună: aceea de a demonstra că România poate avea un proiect privat capabil să concureze pe scena globală. DraculaLand este un activ strategic care necesită o structură de finanțare de tip «fortress balance sheet», construită să reziste volatilității piețelor internaționale. Rolul nostru, al BNW Advisory, este să anticipăm scenariile de risc și să structurăm capitalul, astfel încât să protejăm randamentele investitorilor pe termen lung”, a declarat, într-un comunicat, Florin Cîțu, fondator BNW Advisory și fost prim-ministru și ministru al Finanțelor.

Florin Cîțu a ocupat o serie întregă de funcții în statul român, din partea PNL, în mandatul de președinte al lui Klaus Iohannis: ministru de Finanțe (noiembrie 2019-decembrie 2020), prim-ministru (decembrie 2020 – noiembrie 2021), președinte al Senatului (noiembrie 2021-iunie 2022). De asemenea, el a fost și președntele PNL (septembrie 2021-aprilie 2022).

În decembrie 2023, procurorii DNA l-au pus pe Florin Cîțu sub urmărire penală, sub acuzația de complicitate la abuz în serviciu, într-un dosar privind achizițiile de vaccinuri din timpul pandemiei COVID 19.