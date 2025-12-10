Grup românesc de echipamente și instalații energetice, vândut francezilor de la Vinci. Tranzacție finalizată

Gigantul francez Vinci Energies a finalizat preluarea grupului clujean EnergoBit, specializat în echipamente, instalații, servicii și soluții pentru industria energetică, după aprobarea din partea Consiliului Concurenței.

Anunțul a fost făcut de EnergoBit, care spune că echipa sa de 900 de specialiști la nivel național, inclusiv 270 de ingineri, se va alătura celor 1.500 de angajați care fac deja parte din rețeaua Vinci Energies România.

Tranzacția a fost anunțată inițial vara aceasta, iar acum s-a finalizat procesul. Astfel, Vinci preia firmele EnergoBit, EnergoBit Control Systems și ELM Electromontaj Cluj. Acestea se vor alătura celorlalte cinci companii care sunt deja parte a grupului francez: Frigotehnica, tranzacție despre care s-a mai scris pe StartupCafe.ro în 2021, Spoting, STIZO Industrial Services, STIZO Nuclear și TIAB.

„Activitatea EnergoBit completează și consolidează capabilitățile noastre existente în domeniul tranziției energetice. Prin acest parteneriat, nu numai că ne consolidăm prezența într-un sector cu potențial ridicat, dar ne și reafirmăm angajamentul de a contribui la un viitor mai sustenabil”, a declarat Eric Devigne, Director General al polului Vinci Energies Europa Centrală și de Est.

„Pentru EnergoBit, alăturarea la VINCI Energies deschide un nou capitol în istoria de 35 de ani a companiei noastre. Valorile și capabilitățile VINCI Energies vor impulsiona dezvoltarea noastră și vor întări poziția puternică pe care EnergoBit o deține ca angajator de încredere și actor important pe piața din regiune. Compania noastră a fost întotdeauna ghidată de responsabilitate, performanță ridicată, profesionalism și standarde etice solide – valori pe care le împărtășim pe deplin cu VINCI Energies”, a adăugat Pál Péter, unul dintre cei trei fondatori ai EnergoBit.

Grupul francez Vinci a intrat în România în anul 2007, după ce a cumpărat compania TIAB, cea mai veche firmă românească de instalații, fondată în 1949. Din 2007 și până acum, Vinci Energies și-a crescut prezența pe piața locală prin noi companii integrate, STIZO Industrial Services, STIZO Nuclear, Spoting, Frigotehnica și, acum, EnergoBit.

Acesta oferă echipamente de infrastructură de transport și energie, soluții și servicii industriale pentru inginerie electrică și termică și soluții pentru clădiri.

Grupul EnergoBit a fost fondat de trei foști angajați ai Renel, Gadola Ștefan, Socea Ioan și Péter Pál, în anul 1990. Companiile furnizează servicii de proiectare, instalații, echipamente și soluții pentru industria energetică.