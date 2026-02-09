Uber cumpără business-ul de livrări Getir din Turcia

Gigantul american din transportul ridesharing și livrări rapide, Uber, a anunțat, luni, că achiziționează afacerea Getir de livrări de la restaurante de pe piața turcă.

Uber plătește 335 de milioane de dolari fondului de investiții emiratez Mubadala, pentru business-ul turcesc de livrări de la restaurante prin intermediul aplicației Getir, potrivit unor documente depuse de americani, citate de TechCrunch.

În cadrul tranzacției, Uber face și o investiție de 100 de milioane de dolari pentru o participație de 15% din business-ul Getir de livrări rapide de cumpărături și de apă, de pe piața turcă.

Anterior, Uber preluase, pentru 700 de milioane de dolari, un pachet de acțiuni de control în aplicația turcească de livrări de la supermarketuri Trendyol Go, potrivit Reuters. Astfel, americanii vor combina cele două achiziții de pe piața turcă.

Lansată la Istanbul, în anul 2015, de către antreprenorul Nazim Salur, aplicația de livrări Getir s-a extins internațional și a ajuns, la un moment dat, să fie evaluată la aproape 12 miliarde de dolari, după ce a „înghițit” investiții totale de 2,5 miliarde de dolari, mai ales în perioada pandemiei COVID. Confruntată cu probleme financiare, Getir a anunțat, în 2024, retragerea de pe piețele din SUA, Europa și Marea Britanie, pentru a se concentra pe business-ul din Turcia.