HORNBACH investește 70 milioane euro în România: două magazine noi, la Cluj-Napoca și Craiova

Retailerul german HORNBACH va investi aproximativ 70 de milioane de euro pentru deschiderea a două noi magazine în România, la Cluj-Napoca și Craiova. Fiecare proiect presupune o investiție de circa 35 de milioane de euro. Magazinul din Cluj ar urma să fie deschis în toamna anului 2027, iar cel din Craiova, primul HORNBACH din Oltenia, în primăvara lui 2028.

La Cluj-Napoca, lucrările pentru cel de-al doilea magazin al retailerului din oraș au început deja. În Craiova, compania a obținut autorizația pentru noua locație, iar construcția este programată să înceapă la începutul anului 2027.

„Investim cu o perspectivă pe termen lung și alegem fiecare nouă locație în funcție de potențialul regiunii și de nevoia de a fi cât mai aproape de clienții noștri. În Transilvania suntem prezenți de mulți ani, iar dezvoltarea economică a zonei și cererea ridicată ne-au convins să deschidem un al doilea magazin în Cluj-Napoca. Oltenia se află, la rândul său, de mult timp în planurile noastre de extindere, iar găsirea locației potrivite în Craiova ne permite acum să intrăm în această regiune. Cele două investiții arată încrederea pe care o avem în potențialul pieței din România și în dezvoltarea noastră aici pe termen lung”, a declarat Radu Oniga, Director General al HORNBACH România.

Al doilea magazin HORNBACH din Cluj-Napoca: peste 20.000 mp suprafață de vânzare

Noul magazin din Cluj-Napoca va fi construit în cadrul centrului comercial Urbano Shopping & Living. Investiția de aproximativ 35 de milioane de euro include terenul, construcția și amenajările necesare.

Proiectul va ocupa un teren de aproximativ 49.500 de metri pătrați, iar magazinul va avea o suprafață de vânzare de circa 20.100 de metri pătrați.

Peste 8.900 de metri pătrați vor fi dedicați materialelor de construcții și amenajărilor, aproximativ 5.000 de metri pătrați zonei de grădină, iar formatul Drive In va ocupa circa 6.200 de metri pătrați.

Noua locație va deservi inclusiv partea de vest a municipiului Cluj-Napoca și localități precum Florești și Gilău.

HORNBACH va participa, alături de Urbano Shopping & Living și Selgros, și la cofinanțarea unor lucrări de infrastructură în zona viitorului magazin. Acestea includ realizarea unui sens giratoriu, modernizarea și extinderea DN1 în zona amplasamentului, precum și construirea drumurilor de acces și a rețelelor edilitare.

HORNBACH intră în Oltenia cu un magazin de peste 17.000 mp

La Craiova, retailerul va deschide primul său magazin din regiunea Olteniei.

Noua unitate va fi construită la intersecția Bulevardului Decebal cu Strada Caracal, iar investiția este estimată tot la aproximativ 35 de milioane de euro.

Magazinul va avea o suprafață de vânzare de peste 17.000 de metri pătrați. Compania intenționează să înceapă lucrările la începutul anului 2027, iar inaugurarea este programată pentru primăvara lui 2028.

Ambele magazine vor fi dezvoltate după cel mai nou concept al rețelei și vor include spații pentru materiale de construcții, renovări și amenajări, zone pentru grădină și sistemul Drive In.

Noile clădiri vor fi dotate cu panouri fotovoltaice, sisteme de ventilație cu recuperare de căldură și sisteme de climatizare bazate pe pompe de căldură. Retailerul mai anunță anvelopare termică performantă, iluminat LED și echipamente cu consum energetic redus.

HORNBACH România operează, din octombrie 2025, 11 magazine fizice: patru în zona București-Ilfov, două în Timișoara și câte unul în Brașov, Sibiu, Oradea, Cluj-Napoca și Constanța, precum și magazinul online. Odată cu deschiderea celor două locații anunțate acum, rețeaua ar urma să ajungă la 13 magazine fizice în România.

La nivel european, grupul HORNBACH operează 174 de magazine de bricolaj și centre de grădinărit și trei magazine specializate în nouă țări. Grupul a raportat vânzări nete de 6,4 miliarde de euro în anul financiar 2025/2026 și are aproximativ 25.500 de angajați.