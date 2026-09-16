Leaders in Tech s-a extins în 4 orașe. Peste 130 de profesioniști din tech au lucrat cu 77 de mentori și executivi

Peste 130 de profesioniști din industria tech au participat la cea de-a treia ediție a programului de mentorat organizat de Leaders in Tech, unde au lucrat 1-la-1 cu 77 de mentori, printre care executivi, manageri, fondatori și experți tehnici. Programul, lansat în 2024 la București, s-a extins anul acesta și la Cluj-Napoca, Iași și Chișinău.

Leaders in Tech, ONG care susține dezvoltarea liderilor din industria tech din România și din regiune, a încheiat cea de-a treia ediție a programului său de mentorat, desfășurată în perioada mai-iulie 2026.

La ediția din acest an au participat 77 de mentori și peste 130 de mentorați, iar programul s-a desfășurat în București, Cluj-Napoca, Iași și Chișinău.

Participarea a fost gratuită pentru mentorați, iar programul a fost structurat pe cinci direcții: Tech Experts, First Time Managers, Experienced Managers, Executives și Founders. Pe parcursul celor trei luni, participanții au lucrat individual cu executivi, manageri, fondatori și experți tehnici din industria IT&C.

Printre mentorii implicați s-au numărat Nicolae Vîlceanu, Chief Network Officer la Vodafone România, Raluca Rusu, CEO R Systems Europe, Cris Radu, VP of Engineering la Adobe România, Ciprian Răzvan Hodorogea, Head of Compliance & Safety Services la Amazon, Georgiana Olaru, Country Leader Wiley România, Alina Iacob, Managing Director Yonder, Daniel Tudose, Country Manager Ericsson România, Adrian Voicu, Executive Director IT Core la Raiffeisen Bank România, Laurent Font, Managing Director Orange Innovation Center, Dragoș Bărbulescu, VP of Technology la Sameday Courier, și Dragoș Stoica, Country Manager Brillio România.

AI, transformarea organizațiilor și provocările noilor manageri

Pe lângă sesiunile de mentorat 1-la-1, programul a inclus și workshop-uri construite pornind de la problemele recurente identificate în discuțiile dintre mentori și participanți.

În cazul managerilor aflați la început de drum, printre temele frecvente s-au numărat comunicarea cu persoane cu stiluri diferite, construirea încrederii în echipă și gestionarea conversațiilor dificile cu angajați care trec prin probleme personale sau cu profesioniști mai experimentați care contestă autoritatea managerului.

Pentru aceste situații au fost organizate ateliere practice o dată la două săptămâni, inclusiv sesiuni bazate pe jocuri de rol. În urma workshop-urilor au rezultat ghiduri și colecții de scenarii pe care participanții le pot folosi ulterior în activitatea de zi cu zi.

Alte teme abordate în întâlnirile de mentorat au fost adopția inteligenței artificiale, legătura dintre deciziile tehnice și impactul în business, influența fără autoritate formală, transformarea organizațională, claritatea în strategie și transpunerea acesteia în pași concreți.

„Rolul liderului din tech se schimbă, mai ales într-un context accelerat de AI. Nu mai este doar despre a conduce echipe, ci despre a conduce transformarea, a influența dincolo de autoritatea formală și a deveni un partener real de gandire pentru business. Mentoringul creează acel spațiu în care liderii își pot pune provocările reale pe masă, își pot testa gândirea și pot lua decizii mai bune”, spune Veronica Ruxanda, Engineering Director, Program Lead și Executive Board Member, Leaders in Tech.

Organizația spune că mentorii sunt selectați atât în funcție de experiența profesională, cât și de disponibilitatea de a contribui la dezvoltarea următoarei generații de lideri din tehnologie.

La ediția din acest an, mai mulți participanți din edițiile anterioare au revenit în program în calitate de mentori.

De la 27 de mentorați în 2024 la peste 130 în 2026

Programul de mentorat Leaders in Tech a fost lansat în 2024.

Prima ediție a avut 13 mentori și 27 de mentorați, într-un singur modul și doar în București. În 2025, programul a ajuns la 25 de mentori și 43 de mentorați, organizați în patru module.

În 2026, numărul mentorilor a crescut la 77, iar cel al mentoraților la peste 130, programul fiind extins la cinci module și patru orașe.

„Am conceput programul de mentorat pentru a oferi prilejul liderilor din sectorul tehnologic de a discuta și lucra la provocările pe care le au în companii, cu colegi de breaslă care pun pe masă experiențele lor, exemple din practică, reușite și eșecuri, dar și lecțiile învățate din acestea. Programul a crescut prin colaborarea deschisă între managerii din câteva zeci de companii și este o oportunitate deosebită de leadership development pe bune, oferită voluntar de către toți cei implicați”, afirmă Bülent Duagi, Executive Adviser for CEOs in Tech, lider al primelor două ediții ale Programului de Mentorat și cofondator Leaders in Tech.

Ediția a treia s-a încheiat oficial pe 30 iulie 2026, printr-un eveniment hibrid desfășurat simultan în cele patru orașe. La București, evenimentul a fost găzduit de Amazon la NORD Events Center by Globalworth, la Cluj-Napoca de Darwin, la Chișinău de Orange, iar la Iași de V7 Palas.

Leaders in Tech a fost fondată în 2024, iar comunitatea organizației reunește peste 500 de lideri activi în evenimentele, programele și atelierele sale.