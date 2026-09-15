Imobiliare: Antreprenorul Daniel Tudor a cedat funcția de CEO al The Concept pentru o poziție de președinte al board-ului

Antreprenorul și managerul Daniel Tudor, influent om de afaceri din sectorul imobiliar românesc, a cedat funcția de CEO al The Concept, trecând pe o poziție de președinte al board-ului platformei integrate de consultanță și intermediere imobiliară cu operațiuni în România și Polonia.

Într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, platforma imobiliară The Concept a anunțat numirea lui Vladimir Pilca în funcția de director general (CEO), începând cu 8 septembrie 2026.

Mandatul său va avea ca obiective principale consolidarea operațiunilor din România, dezvoltarea portofoliului de proiecte și clienți, extinderea activității din Polonia și pregătirea intrării companiei pe noi piețe regionale. În paralel, Vladimir Pilca va coordona echipa executivă și implementarea obiectivelor de performanță stabilite la nivelul grupului.

În noua structură de leadership, Daniel Tudor, Founding Partner al companiei, va ocupa rolul de President of the Board, concentrându-se asupra direcției strategice, dezvoltării parteneriatelor instituționale și susținerii extinderii regionale a grupului.

Numirea marchează o nouă etapă în evoluția The Concept, după mai mult de 15 ani în care compania s-a dezvoltat de la un business specializat în vânzări rezidențiale la o platformă integrată de real estate advisory. În prezent, The Concept operează prin trei linii principale de servicii - Residential Services, Capital Markets și Corporate Advisory - și sprijină dezvoltatori și investitori pe întregul parcurs al unui proiect, de la analiza de piață, poziționare și strategie comercială până la vânzări (în cazul proiectelor rezidențiale) / închirieri (în cazul proiectelor comerciale), structurare investițională și tranzacții.

Compania spune că a consiliat până în prezent „comercializarea și poziționarea investițională” pentru peste 130 de dezvoltări rezidențiale și mai mult de 6.000 de apartamente, acumulând experiență în proiecte aflate în etape și contexte de piață diferite.

„Această numire nu reprezintă o schimbare de direcție, ci evoluția firească a unei organizații care a ajuns la un nivel mai ridicat de complexitate. The Concept are deja procese clare, obiective măsurabile, o echipă de management consolidată și un model de lucru validat în proiecte relevante. Vladimir aduce experiența necesară pentru a scala această platformă, pentru a menține disciplina operațională și calitatea execuției și, în același timp, pentru a accelera extinderea companiei în România și în regiune”, a declarat Daniel Tudor, President of the Board & Founding Partner, The Concept.

Noul CEO al The Concept, Vladimir Pilca, are 21 de ani de experiență în management, în poziții care au presupus definirea și implementarea strategiilor de dezvoltare, responsabilitate directă asupra rezultatelor financiare, coordonare operațională, dezvoltare comercială, transformare organizațională și managementul echipelor multidisciplinare.

În ultimii ani, experiența sa s-a extins în sectorul real estate, prin implicarea în coordonarea mai multor proiecte imobiliare, colaborarea cu investitori și bănci finanțatoare și managementul echipelor tehnice și comerciale.

Prioritatea mandatului nu va fi reconstrucția modelului operațional, ci scalarea acestuia: creșterea portofoliului de mandate, consolidarea capacității de execuție, dezvoltarea echipelor, standardizarea practicilor între piețe și extinderea serviciilor oferite dezvoltatorilor și investitorilor.

Pe plan internațional, mandatul include dezvoltarea în continuare a prezenței The Concept în Polonia și analiza unor noi oportunități în piețe europene selectate, în care expertiza companiei în vânzări, market intelligence, capital markets și consultanță strategică poate fi replicată.

„Preiau conducerea unei organizații care are deja o fundație solidă: experiență relevantă, procese mature, obiective bine definite și o reputație construită prin rezultate. Rolul meu este să transform această bază într-o platformă care poate crește mai repede și mai predictibil. Vom continua să consolidăm operațiunile din România, să dezvoltăm activitatea din Polonia și să evaluăm disciplinat noi piețe regionale, păstrând un standard ridicat de execuție și aceeași responsabilitate față de rezultatele clienților noștri”, a declarat Vladimir Pilca, CEO The Concept.

„Prețul mediu al locuințelor din România a ajuns la 2.031 euro/mp”

Schimbarea de leadership are loc într-un moment în care piața rezidențială din România devine „mai selectivă și mai fragmentată, iar deciziile dezvoltatorilor și investitorilor depind tot mai mult de date locale, disciplina financiară și capacitatea de adaptare a produsului”, susține The Concept.

Potrivit celui mai recent raport trimestrial realizat de The Concept, prețul mediu al locuințelor din România a ajuns la 2.031 euro/mp în trimestrul al doilea din 2026, în creștere cu 10% comparativ cu aceeași perioadă din 2025 și la un nou maxim istoric.

În termeni reali, însă, creșterea nominală a fost absorbită de inflație. După ajustarea cu evoluția generală a prețurilor, valoarea locuințelor a înregistrat o variație de aproximativ -0,36% față de T2 2025. Raportate la evoluția salariului mediu net, prețurile au scăzut cu 2,4%, ceea ce indică o posibilă îmbunătățire a accesibilității, care trebuie însă confirmată de datele din trimestrele următoare.

În primele șase luni din 2026 au fost tranzacționate 67.876 de unități individuale la nivel național, cu 8,9% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Bucureștiul a rămas mult mai aproape de nivelul anului precedent, cu 21.073 de tranzacții și o scădere de numai 1,7%.

Evoluțiile regionale au fost semnificativ diferite. În Timiș, numărul tranzacțiilor a crescut cu 2,9%, iar în Sibiu cu 18,6%. În schimb, Clujul a înregistrat o scădere de 16,1%, iar Constanța o ajustare de 29,1%.

Raportul mai arată că finanțarea bancară continuă să susțină majoritatea achizițiilor, însă capitalul propriu câștigă teren. În T2 2026, 57% dintre achizițiile realizate la nivel național au fost finanțate prin credit ipotecar, iar 43% din surse proprii, comparativ cu o pondere de 40% pentru achizițiile cash în 2025.

Aceste diferențe susțin modelul de lucru al The Concept, bazat pe analiza fiecărei piețe, calibrarea produsului și a prețului, urmărirea lichidității și integrarea deciziilor comerciale cu cele de finanțare și investiții.

Prin noua structură de leadership, compania urmărește să își consolideze poziția pe piața din România, să dezvolte în continuare operațiunile din Polonia și să construiască o platformă regională capabilă să gestioneze proiecte și tranzacții imobiliare cu un grad tot mai ridicat de complexitate.

The Concept este o platformă integrată de consultanță și intermediere imobiliară care oferă servicii de vânzări, capital markets și consultanță strategică dezvoltatorilor și investitorilor din România, Polonia și alte piețe europene selectate.

Cu peste 15 ani de experiență, compania a consiliat comercializarea și poziționarea investițională pentru peste 130 de dezvoltări rezidențiale și mai mult de 6.000 de apartamente.

The Concept operează prin trei linii principale de servicii - Residential Services, Capital Markets și Corporate Advisory - și sprijină dezvoltatorii și investitorii în analiza, poziționarea, comercializarea, finanțarea și structurarea strategică a proiectelor și activelor imobiliare.