Se lansează un nou fond de investiții, condus de un manager francez: Finanțări de 500.000 – 4 milioane EUR pentru startup-uri românești din zona Vest

Startup-urile din regiunea Vest a României vor putea obține finanțări de tip „venture capital” de câte 500.000 – 4 milioane EUR prin noul fond de investiții Asternova Vest, condus de consorțiul omâno-francez format din Aster Capital Partners (Franța), Iceberg+ și Venture Booster, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Dimensiunea țintă a fondului este de 37 milioane EUR. Acesta este lansat cu un angajament de peste 26 milioane EUR din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), în calitate de investitor ancoră, prin Programul Regional Vest, și își propune să investească în peste 18 companii aflate în stadiile Seed și Series A, prin tichete cuprinse între 500.000 și 4 milioane EUR.

Asternova Vest este construit pe un parteneriat care combină experiența internațională în administrarea fondurilor de venture capital cu prezența și expertiza locală în dezvoltarea ecosistemelor de inovare și antreprenoriat.

Administrarea fondului va fi realizată de Aster Capital Partners, societate de management autorizată de Autorité des Marchés Financiers (AMF) din Franța încă din 2002. Aster are o experiență de peste 25 de ani în venture capital, aproximativ 600 milioane EUR administrate prin opt fonduri și un portofoliu de aproape 100 companii finanțate.

„Asternova Vest propune, prin implicarea ADR Vest ca investitor ancoră, un model pe care ecosistemul antreprenorial românesc îl așteaptă de mult timp: un fond construit pentru a transforma startupurile promițătoare din Regiunea Vest în companii competitive la nivel european. Dezvoltarea companiilor din portofoliu și randamentele pentru investitori nu sunt obiective concurente, ci congruente. Combinând expertiza locală cu experiența internațională și rigoarea investițională aduse de Aster Capital, fondul este construit pe alinierea intereselor dintre fondatori, investitori și dezvoltarea economică a regiunii”, a declarat Ionuț Țața, General Partner Asternova Vest și fondator Iceberg+ (foto-centru).

Majoritatea startupurilor românești continuă să se dezvolte fără acces la finanțare de creștere, iar decalajul dintre rundele de tip angel sau pre-seed și finanțările de tip Series A rămâne una dintre principalele provocări ale ecosistemului. Asternova Vest își propune să contribuie la reducerea acestui deficit de capital prin investiții dedicate companiilor care au depășit etapa de validare și urmăresc accelerarea creșterii.

Fondul va urmări oportunități de investiții în companii active în domenii precum software, inteligență artificială, industrie avansată, energie, mobilitate, sănătate și alte sectoare cu potențial ridicat de inovare și scalare. Investițiile vor viza în principal companii din județele Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin, precum și startup-uri care aleg să își stabilească activitățile și dezvoltarea în regiune.

„Regiunea Vest are nevoie de instrumente financiare capabile să susțină companiile inovatoare în etapele de creștere. Dacă Vest Ventures este locul în care ideile au primit sprijin pentru a se transforma în startup-uri și pentru a-și valida potențialul, Asternova Vest vine să completeze acest parcurs prin acces la capital de creștere accelerată pentru companiile pregătite să facă următorul salt. Ne dorim ca tot mai multe afaceri inovatoare să rămână, să se dezvolte și să genereze plus valoare aici, în regiune, contribuind la transformarea regiunii într-un pol regional de tehnologie, inovare și antreprenoriat”, a declarat Sorin Maxim, Director General ADR Vest (foto-dreapta).

Fondul beneficiază de expertiza lui Jean-Marc Bally, din partea Aster Capital și a lui Traian Urban, din partea EIT Urban Mobility. Echipa executivă operează din Timișoara și este formată din:

Ionuț Țața (General Partner · Investor Relations & Business Development), fondator și CEO Iceberg+, cu peste 15 ani de experiență în finanțarea inovației și dezvoltarea instrumentelor de venture capital;

(General Partner · Investor Relations & Business Development), fondator și CEO Iceberg+, cu peste 15 ani de experiență în finanțarea inovației și dezvoltarea instrumentelor de venture capital; Ioana Ștefănuț (General Partner · Due Diligence & Compliance) cu peste 20 de ani de experiență în banking corporativ internațional, inclusiv la BNP Paribas Paris, și co-fondator Venture Booster;

(General Partner · Due Diligence & Compliance) cu peste 20 de ani de experiență în banking corporativ internațional, inclusiv la BNP Paribas Paris, și co-fondator Venture Booster; Adrian Gheorghe (Partner · Startup Ventures), fondator Doers Movement și co-fondator Growceanu.