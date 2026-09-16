7 companii intră în Scale Up by Endeavor. Finanțări de milioane de euro și planuri de extindere internațională

Șapte companii, dintre care mai multe startup-uri care au atras deja finanțări de milioane de euro și dolari, au fost selectate în noua cohortă 2026-2027 a programului Scale Up by Endeavor România. Printre ele se numără Almetra, startup co-fondat de românul Silviu Homoceanu, care a obținut în vara acestui an o rundă de 19 milioane de dolari, Arcanna.ai, cu o finanțare de 3,5 milioane de dolari, dar și Naratix și Youni Choice, care au atras câte un milion de euro.

Peste 100 de aplicații au fost începute pentru cea de-a treia ediție a programului, iar 32 de companii au ajuns în etapa de selecție. Cele șapte firme alese sunt Almetra.ai, Medijobs, Arcanna.ai, Omnis, Youni Choice, Naratix și Aqurate.

La definitivarea cohortei au contat în special ritmul de creștere, o cifră de afaceri anuală de peste 500.000 de euro și existența unei strategii clare de extindere pe piețele internaționale, potrivit informațiilor transmise StartupCafe.ro.

Programul se desfășoară timp de șase luni, în perioada septembrie 2026 - martie 2027, și se adresează companiilor care au demonstrat deja tracțiune, dar au ajuns într-o etapă în care trebuie să își structureze creșterea și intrarea pe noi piețe.

De la un milion de euro la o rundă de 19 milioane de dolari

Almetra.ai, cunoscută anterior sub numele Deltia, dezvoltă o platformă bazată pe inteligență artificială care analizează imaginile camerelor din fabrici și oferă informații în timp real despre procesele de producție și zonele în care apar pierderi.

Startup-ul a fost fondat la Berlin de Maximilian Fischer și românul Silviu Homoceanu.

În iunie 2026, compania a obținut o finanțare Series A de 19 milioane de dolari, rundă condusă de investitorul transatlantic blisce, cu participarea NAP, Merantix, Robin Capital, Underline Ventures și Critical Ventures. StartupCafe.ro a scris atunci despre tranzacție.

Banii sunt destinați dezvoltării produselor, extinderii internaționale, inclusiv în SUA, și dezvoltării platformei Almetra ca produs integrat de AI și automatizare pentru liniile de producție. În 2024, compania anunțase anterior și o rundă seed de 4,5 milioane de euro.

Arcanna.ai dezvoltă o platformă de inteligență artificială pentru centrele de operațiuni de securitate cibernetică. Sistemul învață din deciziile luate de analiști și urmărește să reducă timpul necesar pentru gestionarea alertelor și incidentelor de securitate.

Compania a atras în decembrie 2023 o rundă seed de 3,5 milioane de dolari, condusă de Lytical Ventures și Osage Venture Partners. Banii au fost destinați dezvoltării platformei și accelerării creșterii companiei.

Youni Choice dezvoltă o platformă AI pentru admiterea universitară, care poate gestiona procesul de la depunerea dosarului până la detectarea fraudelor, estimarea șanselor de înmatriculare și alocarea burselor.

Startup-ul a atras în 2024 o rundă de 1 milion de euro, condusă de fondul ceh Soulmates Ventures, la care a participat și Early Game Ventures. Odată cu această rundă, investițiile totale raportate în proiect au ajuns la peste 2,2 milioane de euro.

Naratix, startup românesc care folosește AI pentru curățarea, structurarea și completarea cataloagelor de produse pentru marketplace-uri, a atras în iunie 2026 o finanțare seed de 1 milion de euro de la Early Game Ventures.

Compania spune că tehnologia sa poate procesa un milion de produse în șase ore. Naratix este activă în peste 30 de țări și lucrează inclusiv cu marketplace-uri cu cataloage de peste 100 de milioane de produse. Startup-ul vizează venituri de 1 milion de euro în 2026 și pregătește intrarea pe piața din SUA, după care intenționează să ridice o nouă rundă de finanțare.

Aqurate dezvoltă o platformă de recomandări și căutare cu inteligență artificială pentru magazine online, prin care tehnologiile de personalizare utilizate de marii jucători de e-commerce sunt puse la dispoziția companiilor din segmentul mid-market.

Startup-ul a atras în 2023 o primă rundă de aproximativ 420.000 de euro. În februarie 2026, compania se afla în proces de atragere a unei noi finanțări de 700.000-800.000 de euro, destinată dezvoltării unui modul AI de discounturi personalizate și extinderii în Germania, Austria și Elveția.

Aqurate a ajuns la aproximativ 300 de clienți și la break-even în 2025, iar pentru finalul anului 2026 și-a stabilit ca obiectiv venituri recurente anuale de 1,5 milioane de euro și aproximativ 600 de clienți.

MEDIjobs este o platformă de recrutare pentru sectorul medical, în care angajatorii caută și contactează direct candidații. Compania colaborează, potrivit Endeavor, cu peste 800 de spitale, clinici și furnizori de servicii medicale din SUA și Europa.

În 2019, MEDIjobs anunța că atrăsese investiții cumulate de aproape 1 milion de dolari. Cea mai mare parte provenea dintr-o rundă de aproape 900.000 de dolari, obținută de la GapMinder VC și investitori de tip business angel, în perioada în care startup-ul își începea extinderea pe piața americană.

A șaptea companie selectată, Omnis, este o platformă digitală de asigurări și mobilitate. Aplicația reunește asigurările auto și de călătorie, taxele rutiere, rovinietele electronice și servicii de asistență rutieră.

Ce primesc cele 7 companii în programul Endeavor

Programul Scale Up este destinat companiilor care au trecut de etapa inițială de validare și au ajuns într-un punct în care provocarea devine scalarea structurată a afacerii și extinderea internațională.

Timp de șase luni, fondatorii selectați vor trece printr-un diagnostic al companiei și vor primi un plan de acțiune personalizat, construit pentru identificarea blocajelor și stabilirea priorităților strategice.

Programul include mentorat individual din partea antreprenorilor și mentorilor din comunitatea Endeavor, întâlniri între fondatorii din cohortă, ateliere tematice și un bootcamp de trei zile cu invitați internaționali.

Companiile vor primi și acces la o rețea de contacte la nivel local și internațional.

„Programul Scale Up este destinat companiilor care au demonstrat tracțiune, dar care întâmpină dificultăți în scalarea structurată, strategică, în piețele țintă. Acestea sunt companii cu potențial ridicat, aflate într-un punct de inflexiune, și ne propunem să le susținem în depășirea cu succes a acestei faze și în accelerarea creșterii”, spune Mihnea Crăciun, Managing Director Endeavor România.

El spune că una dintre problemele pe care Endeavor a încercat să le rezolve în cei cinci ani de prezență în România este accesul antreprenorilor locali la o rețea internațională relevantă.

„Când am început acest proiect, am pornit de la o convingere simplă: faptul că un fondator din Europa de Est are același talent și capacitate de a inova ca unul din Silicon Valley. Ceea ce însă a lipsit până acum tinerilor antreprenori din România a fost apartenența la o rețea globală relevantă de fondatori talentați și ambițioși, de la care să învețe și cu care să poată comunica ori de câte ori este nevoie”, afirmă Mihnea Crăciun.

Primele două ediții ale programului Scale Up au adunat o comunitate de alumni formată din 16 companii și aproape 40 de antreprenori.

Endeavor România funcționează din februarie 2021 și face parte din rețeaua internațională Endeavor, prezentă în peste 45 de piețe. Din rețeaua globală fac parte și companii precum FintechOS, DRUID AI, The Brief AI, Dexory și Soulstream.ai.